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Коммерсантъ FM
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Патриотизм в прямом эфире

Столичные кандидаты от оппозиции вернулись к дебатам о главном

Близкое завершение дебатов между претендентами на пост мэра Москвы (последнее совместное агитационное мероприятие запланировано на четверг) спровоцировало рост популярности разговорного жанра среди кандидатов. 6 августа в эфире телеканала «Москва. Доверие» к Борису Чернышову (ЛДПР), который в течение прошлой недели дебатировал исключительно сам с собой, присоединился Дмитрий Гусев из «Справедливой России — За правду» (СРЗП). Разговор по заявленной теме патриотического воспитания молодежи вылился в спор, чья партия больше сделала для поддержки участников специальной военной операции.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев продемонстрировал масштабный подход к теме патриотизма. По его словам, после гибели 23 августа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина «у патриотов возник один главный вопрос: за кого голосовать на выборах по всей территории России, в том числе на выборах мэра Москвы?» И сам себе ответил: «Все патриоты поддерживают СЗРП». СРЗП, напомнил он, создавалась на основе трех партий, в том числе патриотической партии «Родина». В 2021 году произошло еще одно «большое патриотическое объединение» с партией «За правду» Захара Прилепина и «Патриотами России». Наконец, с 2014 года партия выступала за присоединение ДНР и ЛНР к России, а с 2022-го действенно поддерживает СВО, отправив на фронт и в новые регионы более 15 тонн гуманитарных грузов, убеждал господин Гусев то ли себя, то ли патриотов, то ли Бориса Чернышова. Сейчас же главная задача в области патриотического воспитания заключается в том, чтобы «герои Донбасса» не оказались в положении бывших ветеранов афганской войны — без социальной поддержки и без помощи государства, заключил справоросс.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сделал ставку на простые эмоции. «Патриотизм — это любовь,— объяснял он.— Патриотом нельзя научить быть из-под палки, только через любовь к своему двору, городу и стране». А вот точечная застройка, разруха в подъездах и хамство со стороны чиновников патриотизм разрушают, добавил кандидат от ЛДПР, обращаясь к знакомой для себя теме: обещание взять под общественный контроль нерадивых госслужащих, а также службы ЖКХ, алчных застройщиков и т. д., стало одной из несущих конструкций его предвыборной программы.

Зато у СРЗП есть программа патриотического воспитания, и она даже реализуется — например, в Госдуму внесен закон о льготном обучении детей участников СВО, а может ли ЛДПР похвастаться чем-то подобным, поддел конкурента господин Гусев.

Но тут же получил упрек в «политическом баловстве» и попытке присвоить себе результаты общих усилий: меры по поддержке участников СВО реализует правительство, ЛДПР их тоже поддержала, но нельзя говорить, что это заслуга отдельной партии — это делает вся страна и каждый налогоплательщик, подчеркнул либерал-демократ. А вот, например, «такой проект, как "шьем за наших", где женщины-подвижницы каждый день, не жалея себя, шьют и передают самое простое — белье ребятам, носочки, кому-то еще что-то» — вот это конкретный вклад ЛДПР, «поэтому голосуйте не за сказочников», отрезал господин Чернышов.

Москва отчиталась о готовности к Единому дню голосования

После этого он припомнил своему сопернику, что тот, работая в мэрии Москвы, состоял в «Единой России», но потом «перекрасился». Дмитрий Гусев реагировал нервно. «В 1991 году распался Советский Союз, вы родились. Поэтому вы не знаете, что значит быть настоящим социалистом!» — воскликнул он и начал перечислять преимущества советского прошлого. Сейчас все «настоящие коммунисты» голосуют за СРЗП, сделал неожиданный вывод господин Гусев, добавив, что современное патриотическое воспитание тоже должно быть, как в Советском Союзе, когда ветераны-афганцы возглавляли детские клубы. В очередной раз «Справедливая Россия» украла идею у ЛДПР, возмутился в ответ Борис Чернышов: либерал-демократы еще в прошлом году призывали привлекать ветеранов к преподаванию ОБЖ и вернуть в школы начальную военную подготовку.

Но Дмитрий Гусев продолжал разыгрывать красную карту. «Почему ЛДПР так нападает на нас? Потому что это антикоммунистическая партия»,— настаивал он. «Выпейте таблеток, Дмитрий, вам это нужно! — парировал господин Чернышов.— Мы не против рядовых коммунистов, мы против тех, кто предал, кто голосовал за распад!»

Подводя итоги дискуссии, ее участники переключились с патриотического воспитания на вопросы воспитания чиновников.

Дмитрий Гусев напомнил, что выступает за возвращение общественных слушаний и регулярных встреч префектов с москвичами. А Борис Чернышов посетовал на воровство из бюджета и сообщил, что уже принимает заявки от желающих вступить в комитет общественного контроля при мэрии Москвы.

Анастасия Корня

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