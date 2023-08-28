Розетки приравняют к пистолетам

Как выяснил “Ъ”, правительство предложило в обязательном порядке устанавливать зарядные станции для электромобилей на АЗС. Такое требование уже существовало с 2016 по 2021 год, однако так и не заработало на практике из-за отсутствия рынка и четких критериев, на каких автозаправках нужны зарядные станции. В Минэкономики прорабатывают возможность установки зарядных станций на АЗС на ключевых федеральных трассах, но точные критерии выбора мест пока не сформулированы. Пока лишь на 15% АЗС в стране можно технически установить быстрые зарядки, а стоимость их подключения слишком высокая, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минэкономики по поручению правительства готовит предложения по обязательной установке зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) на АЗС. Министерство должно установить критерии, по которым будут выбирать места установки ЭЗС, включая протяженность транспортных сетей, их категорию, экономическую целесообразность и др. Вопрос обсуждался 5 июля на совещании у главы департамента секторов экономики Минэкономики (“Ъ” видел протокол совещания).

В Минэкономики пояснили “Ъ”, что сейчас прорабатывается возможность установки ЭЗС на заправках на ключевых федеральных трассах, охватывающих наибольший трафик автомобильного транспорта. Точные критерии отбора АЗС пока не определены.

Летом 2022 года правительство запустило программу субсидирования установки быстрых ЭЗС. В 2022 году по программе поддержки установили 493 ЭЗС, а в текущем году планируется установить 872 станции. Максимальная субсидия — 60% от стоимости станции, но не более 1,86 млн руб. Субсидия на технологическое присоединение (ТП) к электросетям — 30%, но до 900 тыс. руб.

Советник президента Sitronics Group Армен Сафарян положительно оценивает инициативу, отмечая важность равномерного распределения ЭЗС: «К примеру, на автомагистралях на определенных участках есть сразу две-три заправочные станции — не очевидно, по какому принципу государство отдаст предпочтение той или иной локации». По его оценке, ЭЗС на заправках нужны хотя бы каждые 100 км, «при этом установка ЭЗС на АЗС должна быть субсидируемой, так же как и для остальных локаций».

Однако лишь 10–15% автозаправок в России имеют свободные электросетевые мощности (не менее 60 кВт), необходимые для установки быстрых ЭЗС, предупреждают в Green Drive.

При отсутствии доступных сетей стоимость техприсоединения станции может составлять от 1,5 млн до 7 млн руб. за 150 кВт, уточнили в компании.

В Punkt E говорят, что при имеющейся технической возможности подключения стоимость ТП на трассе составляет минимум 5 млн руб. за 150 кВт, тогда как коммерчески приемлемая цена — меньше 2 млн руб.: «Если же возможности ТП ограниченны, то стоимость становится запретительной и может доходить до 30 млн руб. и выше».

«Никто не будет проводить часы на АЗС, чтобы нормально зарядить электромобиль, это должно быть сопоставимо со временем обычной заправки, измеряемой минутами»,— говорит акционер ПАО «Евротранс» (бренд «Трасса», имеет 11 ЭЗС на АЗС, планирует до 2032 года установить быстрые ЭЗС на 63 автозаправочных комплексах) Сергей Алексеенков. На АЗС, как правило, общая мощность не превышает 150 кВт, из которых отдать на ЭЗС можно 20–30 кВт, подтверждает он, «это медленная зарядка, которую можно использовать только для подзарядки на 30–40 км пути». По мнению господина Алексеенкова, на АЗС нужно ставить модули быстрой ЭЗС с несколькими зарядками по 150 кВт и помещениями отдыха: «Это 1 МВт дополнительной мощности и вся инфраструктура комфорта, сами зарядки составят менее 5% цены, но тогда это полноценный бизнес, а не точка "подскока"».

55 процентов составил рост парка электромобилей в России за период с августа 2022 года.

В «Газпром нефти» говорят, что решение по оснащению и типу ЭЗС зависит от ряда факторов: месторасположения АЗС, спроса в регионе, возможности выделения парковочных мест для электромобилей, а также кафе на время ожидания зарядки. Компания рассматривает возможность развития такого сервиса — в декабре 2022 года на ряде АЗС сети в Ленобласти установлены быстрые ЭЗС.

В России уже пытались реализовать похожий проект: с ноября 2016 года, согласно постановлению правительства от 27 апреля №890, АЗС должны были оснащаться зарядными станциями. Но в 2021 году требование отменили. Армен Сафарян отмечает, что проблема была в отсутствии четких технических требований — «в итоге на большинстве АЗС выведены или однофазная, или трехфазная розетки, подходящие только для медленных ЭЗС со временем заряда от семи-восьми часов, которые применимы в городе, но не подходят для трасс». Нужны полноценная программа, требования и методология отбора АЗС для равномерного покрытия трасс станциями, считает он, предлагая реализовывать это посредством механизма концессий, так как сейчас инфраструктура ЭЗС на трассах нерентабельна.

В Punkt E уточняют, что до 2021 года рынок электромобилей в РФ был в зачаточном состоянии: с 2015 по 2020 год было продано совокупно 1,5 тыс. новых электромобилей. Рост продаж начался с 2021 года, а «сейчас только за июль 2023 года было продано 1,1 тыс. электромобилей». Всего, по данным «Автостата», на начало 2023 года парк электромобилей насчитывал 20,7 тыс. машин. В Минэкономики подтверждают, что с августа 2022 по август 2023 года, по данным МВД, парк электромобилей вырос на 55% и, «соответственно, потребность в ЭЗС тоже выросла, что требует расширения инфраструктуры».

Ольга Никитина, Полина Смертина, Дмитрий Козлов