Целевые не оправдывают средства

За первое полугодие 2023 года активы крупнейших фондов целевого капитала выросли всего на 1,6%, до 138 млрд руб. Во многом это было следствием отрицательной переоценки портфеля акций Росбанка, распределение которого в прошлом году утроило размер сегмента. В целом же конъюнктура фондового рынка способствовала высокой доходности управления. Тем не менее участники рынка считают, что для диверсификации фондам будет полезна возможность покупать активы в дружественных странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ), согласно которому в январе—июне активы фондов целевого капитала (то же, что эндаумент-фонды, используются для финансирования некоммерческих проектов) выросли на 1,6%, до 137,8 млрд руб. В прошлом году сегмент показал трехкратный рост активов под управлением (см. “Ъ” от 27 марта), но прежде всего за счет пожертвования Владимиром Потаниным своему благотворительному фонду активов (в основном акций Росбанка) на сумму свыше 90 млрд руб. Общее количество эндаумент-фондов с начала года выросло на девять — до 314.

Рынок вернулся к «эволюционному росту», которому предшествовал аномально сильный всплеск формирования нескольких целевых капиталов на очень крупную сумму, отмечает директор центра по работе с институциональными и корпоративными клиентами «Альфа-Капитала» Николай Антипов. В частности, на показателях отразилось снижение стоимости акций Росбанка, которые по итогам полугодия потеряли 8,9%. В итоге переданный портфель потерял в цене около 7 млрд руб. Вновь формируемые фонды, отмечает гендиректор «Регион Эссет Менеджмент» Екатерина Зайцева, не оказали существенного влияния на общий объем рынка ввиду небольшого размера.

«В ситуации экономической неопределенности потребности благополучателей в финансовой поддержке растут, а объемы пожертвований снижаются. Часто барьером для создания новых эндаументов служат организационные сложности и высокая стоимость их содержания»,— поясняет директор эндаумент-фонда «Филантроп» Людмила Пантелеева.

Однако в целом рынок ценных бумаг продемонстрировал очень хорошую динамику, которая позитивно сказалась на результатах управления фондами целевого капитала. За первое полугодие индекс Московской биржи вырос на 30%, индекс гособлигаций — на 2,8%, корпоративных облигаций — на 4,4%. «Возможность заработать была по многим классам активов. Особенно стоит отметить инструменты с защитой от девальвации рубля — замещающие облигации и золото»,— поясняет руководитель направления по работе с целевыми капиталами и корпоративными клиентами «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Пигарев. По большинству портфелей эндаумент-фондов под управлением этой компании доходность за первое полугодие составила 15–25%, отметил он.

Изоляция российского рынка слабо отражается на работе УК по управлению целевыми капиталами, так как взамен еврооблигаций российских эмитентов, которые могли покупать фонды, теперь им доступны замещающие и юаневые облигации. «Возможность инвестировать в качественные инструменты с интересной доходностью сохранилась»,— считает господин Пигарев. Даже сужение ликвидности, из-за чего страдают крупные игроки, некритично для управления целевыми капиталами. «Пока объемы средств эндаумент-фондов в масштабах всего российского рынка не такие значительные, поэтому этот фактор также не оказал значительного влияния на результаты управления»,— отметили в УК «Первая».

Вместе с тем изоляция российского рынка ограничивает возможности расширения инструментария для эндаументов. В последний раз это произошло в марте 2022 года, когда управляющие компании получили возможность вкладывать средства фондов в биржевые ПИФы и клиринговые сертификаты участия (КСУ). В НАУФОР отметили, что новых инициатив по дополнительному расширению не поступало.

«Сейчас не усматриваются инструменты, недоступные для инвестиций средств целевого капитала, соответствующих целям таких инвестиций»,— отметил вице-президент НАУФОР Илья Ванин. По мнению Дмитрия Пигарева, управляющим было бы интересно выйти на рынки дружественных стран, покупка активов на которых повысит страновую и валютную диверсификацию. С начала года «Альфа-Капитал», «Ингосстрах-Инвестиции» и УК «Первая», получили доступ на рынки Индии и Китая (см. “Ъ” от 15 марта), но пока не запустили продукты, ориентированные на эти рынки.

Виталий Гайдаев