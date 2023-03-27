Целевые фонды разрослись

В 2022 году объем фондов целевого капитала, находящихся под управлением УК, вырос более чем втрое, превысив 120 млрд руб. Этому способствовало формирование Благотворительным фондом Владимира Потанина шести фондов целевого капитала, большая часть которых была передана рыночным УК, а также появление нескольких меньших по размеру фондов. Несмотря на турбулентность на фондовом рынке, результаты управления большей частью эндаументов оказались положительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ) фондов целевого капитала в доверительном управлении управляющих компаний (УК). Были запрошены данные у 25 УК, итоговые данные предоставили 16 из них. По оценкам НАЭ, на конец года объем активов эндаументов, находящихся в управлении УК, составил 121 млрд руб. С учетом того что еще свыше 15 млрд руб. (по оценкам “Ъ”, основанным на публичных данных) может находиться под управлением УК БКС, итоговый результат более чем втрое выше показателя 2021 года (43,5 млрд руб., согласно данным «Эксперт РА»).

Общее число фондов целевого капитала превысило 300. Рост произошел на фоне турбулентности на российском фондовом рынке и символического снижения активов в доверительном управлении УК. По данным ЦБ, за минувший год активы в ДУ снизились на 15 млрд руб., до 1,82 трлн руб. Основная причина роста активов эндаументов — это пожертвование Владимира Потанина своему благотворительному фонду. «Фонд сформировал несколько целевых капиталов, общий объем активов которых на конец минувшего года составляет 90,7 млрд руб.»,— отмечает директор НАЭ Алексей Анисин.

В ноябре Благотворительный фонд Владимира Потанина раскрыл информацию о том, что его шестью фондами целевого капитала управляют шесть УК: «ТКБ Инвестмент Партнерс», «Трастюнион Эссет Менеджмент», УК «Тринфико», «РВМ Капитал», УК БКС и «РБ Капитал». В итоге первые четыре заняли лидирующие позиции в рейтинге, вытеснив прежних лидеров. Из управляющих, которым Благотворительный фонд Владимира Потанина передал один из своих эндаументов, только УК БКС не предоставила данные НАЭ, а также не ответила на запрос “Ъ”.

Руководитель направления по работе с целевыми капиталами и корпоративными клиентами «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Пигарев отмечает, что на рынок пришли еще несколько крупных клиентов, которые также оказали влияние на серьезный прирост объема рынка ФЦК. В итоге УК с показателем 24,18 млрд руб. заняла первое место в рейтинге.

Несмотря на в целом тяжелый год, управляющие целевыми капиталами завершили его довольно успешно. Гендиректор УК «Регион Эссет Менеджмент» Екатерина Зайцева рассказала о том, что по итогам минувшего года доходность портфелей эндаумент-фондов под управлением компании составила 8,2–12,6% годовых. «Около 15% фондов показали снижение активов, 40% остались на уровне предыдущего дня, 45% показали прирост активов»,— отмечает Алексей Анисин. По словам Дмитрия Пигарева, просели фонды, в портфелях которых значительную часть занимают акции, а также валютные активы, которые потеряли в цене из-за укрепления рубля.

В связи с тем что большая часть договоров на управление целевыми капиталами заключается на год, но с автоматической пролонгацией, на рынке надеются, что со временем лидеры рынка поменяются в случае передачи эндаументов Благотворительного фонда Владимира Потанина другим рыночным УК.

Пока же, как считает управляющий директор УК «Открытие» Роман Соколов, основная конкуренция на рынке будет вестись за более мелкие эндаументы. Их появлению способствует постоянно меняющееся регулирование. Алексей Анисин отмечает, что в 2022 году дважды принимались поправки к 275-ФЗ «О формировании и использовании целевого капитала НКО», расширяющие возможности для инвестирования средств целевых капиталов, а также защищающие собственников целевого капитала в ситуации повышенного рыночного риска.

По мнению Екатерины Зайцевой, развитию эндаументов могли бы поспособствовать налоговые льготы для юрлиц, за счет которых формируются взносы в фонды целевых капиталов. Важным, считает Дмитрий Пигарев, было бы также государственное софинансирование в некоторые эндаументы.

Виталий Гайдаев