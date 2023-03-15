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Коммерсантъ FM
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Активы двинулись в восточном управлении

Российские УК вышли на рынки Китая и Индии

Российские профучастники постепенно выходят на фондовые рынки дружественных стран дальнего зарубежья. В начале марта УК «Ингосстрах-Инвестиции» получила лицензию регулятора на операции с финансовыми инструментами на биржах Китая. Ранее аналогичную лицензию в Индии получила «Альфа-капитал». Такой статус расширяет возможности компаний и их клиентов по торговле ценными бумагами в дружественных юрисдикциях. Однако риски ограничения торговли возрастают в случае давления со стороны США и Евросоюза.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщила УК «Ингосстрах-Инвестиции», в начале марта она получила лицензию Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая на операции с ценными бумагами и фьючерсами. Ранее, 16 февраля, компания получила статус квалифицированного иностранного институционального инвестора (QFII). Получение статуса и лицензии открывает доступ компании и ее клиентам к торгам на фондовых биржах материкового Китая.

В начале февраля УК «Альфа-капитал» была зарегистрирована Советом по ценным бумагам и биржам Индии как иностранный портфельный инвестор. В рамках лицензии компания получила возможность совершать сделки с ценными бумагами на Бомбейской (BSE) и Национальной (NSE) фондовых биржах. Годом ранее статус QFII в Китае получил депозитарий «СПБ Биржи» — «Бест Эффортс банк» (сейчас СПБ-банк). Это позволило торговой площадке начать торговлю гонконгскими акциями (см. “Ъ” от 21 июня 2022 года).

Получение доступа на иностранные площадки — небыстрый процесс, который требует детального изучения специфики функционирования местного рынка и инфраструктуры с привлечением местных консультантов, отмечают в компаниях. По словам директора департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Майорова, на первый этап, когда велись переговоры с локальными игроками, ушло около трех месяцев, еще столько же — на получение статуса QFII. В компаниях не стали раскрывать понесенные расходы. Но участники рынка, изучавшие данный вопрос, оценили их в $50–200 тыс. «В случае создания представительства расходы будут многократно выше, около $1 млн, так как потребуются арендовать помещение и нанимать персонал»,— отмечает топ менеджер крупной УК.

Услуга нацелена на квалифицированных инвесторов, в «Ингосстрах-Инвестиции» минимальный порог входа установлен в размере 3 млн руб., в «Альфа-капитале» — 1 млн руб. «Во втором квартале планируем предложить квалинвесторам две стратегии доверительного управления, на акции и облигации китайских компаний»,— рассказал Артем Майоров. В дальнейшем планируется расширить число стратегий, а также будет прорабатываться вопрос создания розничных фондов на базе китайских активов. «Альфа-капитал» также на первом этапе предложит клиентам стратегию ДУ на акции перспективных индийских эмитентов. «Прямой выход на торговую площадку Индии эффективен как с точки зрения снижения конечных издержек для клиента, так и с точки зрения контроля совершаемых сделок»,— отмечает гендиректор компании Ирина Кривошеева.

Ряд профучастников, в частности ФГ БКС и «Финам», также прорабатывает возможности выхода на азиатские рынки, заявили там. «Этот рынок для инвесторов новый, но довольно перспективный — Вьетнам, Таиланд, Малайзия»,— отметил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Еще два крупных профучастника рассказали о планах выйти на китайский фондовый рынок, но сроки реализации не стали уточнять.

Однако не все опрошенные участники рынка заявили о намерении повторить путь первых компаний. «Прямой выход оправдан для крупных игроков, у которых большая клиентская база розничного ДУ»,— отмечает собеседник в крупной УК. По словам гендиректора «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрия Тимофеева, при работе на любом экзотическом рынке нужно иметь экспертизы и информационные сервисы.

Компании придерживаются достаточно осторожного подхода даже применительно к работе в дружественных юрисдикциях, указывает старший юрист антимонопольной и регуляторной практики Vegas Lex Анастасия Каюкова. Причинами этого могут быть как санкционные риски, так и сложности работы в правовой системе конкретной страны. «Еще один важный нюанс — несмотря на дружественность Китая, как юрисдикции, по отношению к России, большинство фининститутов стоят обособленно и стараются соблюдать санкции в отношении РФ»,— отмечает господин Тимофеев. Поэтому, полагает эксперт, прогнозировать, как они будут вести себя в случае давления со стороны США и Евросоюза, и не будет ли ограничений на операции российских клиентов, пока сложно.

Виталий Гайдаев, Ксения Куликова

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