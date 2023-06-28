Вырасти нельзя разориться

Развитие инноваций невозможно без финансовых ресурсов, вместе с тем, как отмечали участники Петербургского международного экономического форума, венчурный рынок в РФ, предусматривающий вложение капитала в высокотехнологические проекты, сильно пострадал в 2022 году после начала военных действий РФ на Украине. По данным аналитической компании Dsight, в 2022 году более чем вдвое, с 305 до 137, сократилось число сделок, а общий объем снизился на 83% — с $2,53 млрд до $418 млн. Государство обещает стимулировать приток инвестиций на венчурный рынок, находящийся, по мнению некоторых его участников, «в коме», а также готово рисковать своими средствами, вкладывая их в проекты ранних стадий, в расчете, что это поможет достижению технологического суверенитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Перспективы венчурного рынка в РФ стали одной из тем обсуждения на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). После начала военных действий на Украине он серьезно пострадал: из страны уехала часть предпринимателей, иностранные инвесторы прекратили работу с российскими стартапами, а отечественные сократили свою активность. Так, согласно результатам исследования аналитической компании Dsight, в 2022 году количество сделок в РФ сократилось до 137 с 305 в 2021 году, а объем финансирования упал на 68%, с $2,53 млрд до $818 млн. При этом половина этой суммы — $400 млн — пришлась на январскую сделку с компанией Miro, покинувшей российский рынок; без нее общий объем инвестиций снизился на 83%, до $418 млн, венчурные инвестиции в стартапы в РФ в 2022 году достигли исторического минимума.

Светящееся в тумане будущее

Как рассказал замминистра экономического развития Максим Колесников на сессии ПМЭФ «Между глобализмом и протекционизмом: как развивать технологии?», для поддержки рынка и стимулирования инвестиций в стартапы ведомство предлагает ряд инициатив. В частности, активно прорабатываются поправки в федеральный закон «Об инвестиционном товариществе». «Хотим упростить обязательную нотариальную форму самого договора инвестиционного товарищества, так называемое нотариальное рабство, сделать налогообложение деятельности инвестиционного товарищества более привлекательным, расширить потенциальный круг участников договоров»,— сказал он. В частности, по словам чиновника, предполагается дать возможность негосударственным пенсионным фондам размещать средства в фонды венчурных инвестиций, а также снять ограничения на участие в таких товариществах физлиц и допустить привлекать в них средства эндаументов. Также при участии Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) прорабатываются поправки в Налоговый кодекс, позволяющие корпорациям признавать инвестиции в венчурные фонды в качестве расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль с коэффициентом 1,5.

Среди других рассматриваемых мер стимулирования в презентации замглавы Минцифры Максима Паршина, представленной на сессии «Битва за инвестиции и битва инвестиций: государственные vs частные» были обозначены следующие: снижение минимального процента владения в активе (с 50% до 10%) и срока владения (с пяти лет до года), расширение практики «Сколково» по компенсации физлицам НДФЛ при инвестировании в IT-компании, введение специального режима налогообложения, поощряющего внедрение долгосрочных систем мотиваций (таких как опционы). Как уточнил чиновник, авторы соответствующих предложений — сами фонды, Минцифры оформило эти инициативы и отправило на согласование в ведомства.

Венчурные инвесторы дают разные оценки будущему рынка, при этом сходятся во мнении, что он сейчас сильно трансформируется. Так, по мнению директора ФРИИ Кирилла Варламова, сейчас в РФ нет классической модели этого рынка и в ближайшее время она не появится, можно сказать, что венчур «находится в коме». Он пояснил: индустрия замерла — так, если на начало прошлого года было 11 предложений по продаже портфельных проектов, то удалось совершить только 2 сделки, «упали оценки в рынке», ушли фонды, перестали инвестировать фонды-стратеги. «Остались бизнес-ангелы, хотя многие и уехали, но они еще не понимают, что рынка нет, и продолжают инвестировать, думая, что он быстро будет расти»,— заметил директор ФРИИ. По его словам, в ближайшие два года ФРИИ намерен применять антивенчурную — дивидендную — модель (предполагает получение доходности от вложений не за счет капитализации компаний, а их способности выплачивать дивиденды).

Как отметил гендиректор венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов, стало меньше институциональных инвесторов, но выросла активность бизнес-ангелов. По его словам, ликвидности в стране достаточно и со стороны богатых людей есть запрос инвестировать часть своих средств в венчурные проекты. При этом он заметил, что, пока корпорации не будут заинтересованы во внедрении инноваций и повышении конкурентоспособности, нельзя говорить о развитии венчурной отрасли, сейчас этот спрос появляется. Кроме того, по его словам, необходимо развивать публичные рынки капитала. В свою очередь, по мнению СЕО закрытого клуба инвесторов «Синдикат» Вячеслава Шуленина, рынок перестраивается в сторону технологий, много компаний, которые «вскоре выстрелят». В клубе позитивный настрой, многие уехавшие бизнес-ангелы возвращаются в Россию.

По словам главы венчурного фонда «Росатома» Orbita Capital Partners Евгения Кузнецова, когда наступает штормовое время, главное — выжить. Корпоративный венчур становится «источником какой-то стабильности», корпорации начинают понимать, как работает венчурное инвестирование — и это положительно, так как других источников относительно «умных» денег на российском рынке практически нет. «Долгосрочные тренды говорят о том, что венчурный рынок будет в перспективе развиваться, но до того, как это произойдет, он может умереть окончательно»,— считает он. Как полагает партнер частной инвестиционной компании Kama Flow Евгений Борисов, понять, насколько рынок изменился в прошлом году, в действительности трудно, потому что увеличились непубличные активности. Непрозрачность создает для профессиональных инвесторов существенные проблемы, заметил он. «От 2023 года ожидания связаны с более понятной структурой… Есть ощущение, что проекты, которые были поставлены на паузу, возвращаются к идее привлечения капитала, в том числе венчурного»,— сказал он.

Государство снова инвестор

Поддержка венчура со стороны государства обусловлена необходимостью ускорить разработку и внедрение перспективных технологий в стране. Из-за ухода западных компаний—владельцев технологий после начала военной операции РФ на Украине и необходимости «адаптации» отечественной экономики к этой ситуации в стране появилась потребность в де-факто создании заново рынка высокотехнологичных разработок. Для этого Белый дом также наделил ВЭБ.РФ «правом на риск» при инвестировании в высокотехнологичные стартапы — соответствующее постановление правительства премьер-министр Михаил Мишустин подписал 15 июня. Новый механизм поддержки инновационных проектов предусматривает оценку эффективности высокорисковых инвестиций не по отдельным проектам, а по всему портфелю в целом и разрешает учитывать при ней не только фактические результаты, но и предполагаемые на момент принятия решений о сделках. Ради запуска рынка инвестиций в хайтек (проекты в области беспилотников, сетей 5G и другие) ВЭБ сможет рискнуть 50 млрд руб. госсредств — лимит установлен в размере не более 7% от размера капитала госкорпорации. Отметим, что, согласно данным Dsight, государство остается надежным источником финансирования венчурных проектов: в 2022 году объем инвестиций от представителей госсектора в российские проекты снизился по сравнению с предыдущим годом незначительно (с $87 млн до $76 млн).

Ранее, в мае текущего года, Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства об утверждении Концепции технологического развития России до 2030 года. Документ предусматривает внедрение «права на риск» с целью стимулировать оборот результатов интеллектуальной деятельности и снизить административную нагрузку на технологические компании. Речь идет о презумпции добросовестности должностных лиц при недостижении запланированных результатов инновационного проекта, создаваемого в том числе за счет госсредств (бюджетных, компаний с госучастием, госкорпораций и институтов инновационного развития). По мнению властей, реализация этого принципа будет способствовать конкурентоспособности технологических решений.

Перестройка неопределенного спроса

Раньше спрос на технологии внутри РФ был слабым, стартапы ориентировались на создание микросервисов вокруг уже готового импортируемого решения, отметил старший вице-президент фонда «Сколково» Кирилл Каем на сессии «Между глобализмом и протекционизмом: как развивать технологии?». «Сейчас мы вынужденно уходим от этой модели»,— констатировал он. По его словам, необходимо менять операторскую модель и выстраивать собственные технологические цепочки. В первую очередь требуется решить вопрос с софтом, цикл обновления которого короче, чем у «железа». «Конечно, наши риски возросли, потому что на технологическое перевооружение, связанное с длинными циклами (авиастроение, тяжелое машиностроение, генетика), потребуется время — в зависимости от отрасли от трех до восьми лет. Но толчок дан, четко выстраивается логика заполнения пустых пятен, подтягивается необходимое финансирование. Виден свет в конце тоннеля»,— сказал он. Кирилл Каем полагает, что санкции подтолкнули некоторые отрасли экономики конкурировать не на административном ресурсе, а на уровне технологии, что привело к резкому росту спроса. За прошлый год продажи стартапов—резидентов фонда выросли более чем на 40%, а выручка превысила 350 млрд руб. Быстрее всего, по его словам, росли стартапы в областях промышленных технологий и IT, медленнее — в сферах медицины и биологии: тренд сместился в сторону замещающих технологий.

Вместе с тем для некоторых стартапов трансформация оказалась болезненной. Успешности проектов начинающих стартаперов поможет изучение бизнес-процессов, рынка и целевой аудитории, отмечает глава школы бизнеса «Синергия» Александр Рагиня. Совместное исследование «Синергии» и инновационного консалтингового агентства Dthink (в нем участвовали 1025 человек) показало, что российские стартапы оказались не готовы к резким изменениям рынка. «За последний год 44,2% предпринимателей пришлось изменить или отложить выпуск некоторых продуктов или же вообще отказаться от них и начать поиск новых решений»,— говорится в нем. Лишь 17% опрошенных заявили, что их идеи оказываются востребованы, а около 70% предпринимателей сталкивались с неактуальностью продукта для рынка. Аналитики связывают это с недостаточным качеством исследования предпочтений аудитории — прежде всего проблема актуальна для компаний, работающих на рынке не более года.

Венера Петрова