«Миражи» и реальность

В телефонной беседе, которая состоялась в начале сентября, президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский обсуждали среди прочего вопрос об обучении украинских летчиков. Господин Зеленский сообщил, что достиг «очень важной договоренности» на эту тему. Корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов полагает, что на сей раз речь может идти не только об обучении летчиков, но и о поставках авиационной техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Mirage 2000-5

Фото: Ints Kalnins / Reuters Самолет Mirage 2000-5

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Обучение украинских летчиков ведется во Франции с марта. Оно началось после февральского визита украинского президента в Европу. Однако теперь подготовка пилотов интенсифицируется, а главное, обозреватели задаются вопросом, не предшествует ли она передаче Украине многоцелевых самолетов Mirage 2000, в которых больше не нуждаются французские летчики, пересаживающиеся на более современные Rafale.

В феврале Эмманюэль Макрон говорил, что на данный момент поставки истребителей не соответствуют потребностям Украины. В то же время он подчеркнул, что «абсолютно ничего не исключает». Тогда не был еще решен вопрос о передаче Киеву американских F-16. Соответственно, Франция могла не спешить. В то же время не стоит забывать, что президент Макрон в ходе военных действий на Украине распорядился сначала о передаче украинским военным мобильных артиллерийских систем Caesar, а затем и колесных танков AMX, что отчасти послужило сигналом к решению о поставках танков (британских Challenger 2, германских Leopard и американских M1 Abrams) другими союзниками Украины.

Особенностью обучения украинских военных во Франции стало то, что они начали не с полетов, а с аэродромного обслуживания — к учебе приступил наземный персонал украинских ВВС.

Это соответствует желанию французского Министерства обороны передавать не отдельные образцы летной техники, а целые системы. Министр обороны Себастьян Лекорню подчеркивал: «Одной из особенностей нашей военной поддержки Украины является то, что мы предоставляем комплексные возможности, включая не только оборудование, но также решения по обучению и техническому обслуживанию. Это то, что мы сделали для техники, которая зарекомендовала себя в полевых условиях и принесла оперативное преимущество Украине. В частности, для артиллерийских установок Caesar, бронемашин AMX 10-RC и VAB, Mistral, Crotale и систем противовоздушной обороны».

Однако обучение и наземного, и летного персонала тесно связано с техникой, которую они должны осваивать на военных аэродромах в Нанси (департамент Мёрт-и-Мозель) и Мон-де-Марсане (Ланды). На вооружение Украины в 2024 году должны поступить истребители F-16 американского производства, и именно на этих самолетах сейчас проводят обучение в США и Европе украинские летчики. Однако Франция, делающая упор на собственную военную промышленность, не располагает ни F-16, ни, соответственно, центрами подготовки пилотов для них.

Основу французских ВВС составляют выпускавшиеся французской Dassault Aviation самолеты Mirage 2000 и сменяющие их сейчас Rafale. Вопрос, соответственно, в том, для использования каких аппаратов тренируются во Франции украинские летчики.

В связи с этим заместитель пресс-атташе Министерства обороны генерал Ян Гравет пояснял: «Мы тренируем украинские экипажи во Франции, в частности, в области противовоздушной обороны и выживания в случае, если их самолет будет сбит». Он настаивал: «Мы не обучаем украинских пилотов ни пилотированию, ни использованию систем вооружения». Это не убедило наблюдателей. Как многие считают, наука выживания не так критична: в этой войне внизу не вьетнамские джунгли. В большинстве случаев украинских пилотов, если они катапультируются, ждет внизу собственная земля и дружественное население.

Конечно, можно допустить, что украинские пилоты учатся скорее новой для них воздушной тактике, чем осваивают конкретные самолеты. Как отмечают специалисты, главное в самолетах, состоящих на вооружении в странах НАТО, их соответствие стандартам военного блока, которое должно позволить американским F-16, британским Eurofighter Typhoon, шведским Saab JAS 39 Gripen, французским Mirage 2000 и Rafale и даже переоборудованным бывшим советским МиГ-29 или Су-27 действовать при необходимости совместно и даже в составе одного подразделения. Но то, что за тактикой может легко последовать и конкретная техника, несомненно.

Mirage 2000 — истребитель, разработанный в 1970-х и производившийся до 2007 года. Всего для французских ВВС было построено более 300 самолетов, более сотни остаются на вооружении и постепенно уходят на базы хранения по мере поступления в войска новых Dassault Rafale. Mirage 2000 — это не новая, но надежная машина с реальным боевым прошлым, подтвердившая свои качества в составе вооруженных сил разных стран, где она еще долго останется в строю. Масштабная продажа их не предусматривается, чтобы не создавать конкуренции бестселлеру французского военного экспорта Rafale. Передача освободившихся «Миражей» Украине — один из лучших для Франции способов их использования.

Вопрос, конечно, и в том, сколько времени займет обучение украинских пилотов использованию Mirage 2000.

Специалисты по обучению военных летчиков отмечают, что, если тренировка с нуля потребует двух-трех лет, пересадить пилота, уже воевавшего, например, на переоборудованном под стандарты НАТО МиГ-29, можно за три месяца.

В частности, при их подготовке можно опустить целые разделы вроде дозаправки в воздухе, излишней сейчас на существующем театре военных действий. При этом потенциально украинские Mirage 2000 могут не составлять специальные подразделения, а вести бои в составе авиагрупп, включающих и другие машины с общими для Североатлантического альянса системами управления операциями. Официально Франция хранит молчание о возможностях поставки Mirage 2000 на Украину, но такое решение, если оно будет принято в ближайшее время, никого не удивит.