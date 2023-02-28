Белорусских оппозиционеров ждут в суде заочно

Минский городской суд 6 марта вынесет заочные приговоры целому ряду известных белорусских оппозиционеров, включая Светлану Тихановскую и Павла Латушко. Эту дату суд обнародовал во вторник, 28 февраля. Вероятно, речь будет идти о больших тюремных сроках — от 12 до 19 лет. Впрочем, в штабе Светланы Тихановской заверили «Ъ», что даже не интересовались ходом этого процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Светлана Тихановская

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Светлана Тихановская

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В Белоруссии в ближайшее время будет оглашен приговор Светлане Тихановской, которая считает себя победителем президентских выборов 2020 года, а также членам так называемого Координационного совета, созданного в то же время. Это Павел Латушко, в разные годы занимавший должности министра культуры и посла во Франции, а также организатор стачки на Минском тракторном заводе Сергей Дылевский, Ольга Ковалькова и Мария Мороз. Все они находятся за пределами Белоруссии.

Как заявило накануне государственное агентство БелТА, для Павла Латушко и Светланы Тихановской прокуратура запросила 19 лет лишения свободы, а для остальных — по 12 лет.

Обвинения звучат однотипно, но суд постарался продемонстрировать, что учитывал разные обстоятельства. «Все фигуранты обвиняются в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, публичных призывах к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, разжигании социальной вражды и розни»,— сообщало агентство БелТА.

При этом, как признал прокурор, имели место отягчающие и смягчающие обстоятельства. К первым он отнес то, что оппозиционеры действовали группой, «по мотивам политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы», а у некоторых якобы была не погашена предыдущая судимость. Зато у Светланы Тихановской, Сергея Дылевского и Марии Мороз есть малолетние дети, и этот факт судья тоже должен будет учесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белорусский оппозиционер Павел Латушко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Белорусский оппозиционер Павел Латушко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Отметим также, что 27 февраля суд вынес дополнительный приговор мужу Светланы Тихановской — Сергею Тихановскому. Напомним, что изначально он собирался участвовать в выборах сам, но после ареста на одной из массовых акций его подменила жена. К 18 годам, которые Сергей Тихановский должен был провести в тюрьме за «разжигание социальной вражды, подготовку беспорядков и воспрепятствование работе Центризбиркома», добавились еще полтора года — за неповиновение сотрудникам тюрьмы.

Любопытно, что меньше месяца назад белорусские власти развернули целую программу по возвращению в страну граждан, уехавших в период активных протестов Как утверждает генеральный прокурор страны Андрей Швед, многие из них напрасно боятся какого-то наказания от государства, а если претензии и есть, то они могут быть сняты после раскаяния.

По словам белорусского политолога Петра Петровского, который часто выражает точку зрения властей, пока приговор будет иметь лишь «символический и педагогический» эффект.

«Надо продемонстрировать неотвратимость наказания, пусть даже и заочно,— сказал собеседник “Ъ”.— В дальнейшем же сценарии могут быть разные. Мы не уверены, что ныне действующие на Западе институты сохранятся, а когда их не станет — можно будет поднять вопрос и об экстрадиции».

В свою очередь, пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина заявила «Ъ»: «Как-то мы не следим за их (белорусских властей.— “Ъ”) движениями. Ничего интересного, а тем более полезного они давно предложить не могут. У нас другая повестка — Светлана Тихановская начала рабочий визит в Бельгию. Она проведет встречи с европарламентариями, встретится с ведущими европейскими политиками, откроет 1 марта миссию демократической Беларуси в Брюсселе».

Кирилл Кривошеев