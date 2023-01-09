«Принятая норма противоречит не только современному праву»

Уехавших из Белоруссии граждан теперь могут лишить паспортов. На днях президент Александр Лукашенко подписан закон, который позволяет аннулировать гражданство оппозиционеров, находящихся за границей и признанных экстремистами. Норма касается фигурантов уголовных дел, решение по которым уже вступило в силу. При этом в Рождество господин Лукашенко вновь затронул эту тему и призвал белорусов «сделать шаг навстречу тем, кто ошибся». Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич — о том, чем прежде заканчивались акции по отъему паспортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После того как верхняя палата белорусского парламента в конце декабря приняла поправки в закон о гражданстве, подписание документа Александром Лукашенко было делом техники и выбора правильного момента. Не зря же он еще в сентябре 2022 года задавался вопросом, достойны ли беглецы быть белорусами. Накануне Рождества документ получил высочайшее одобрение, и с лета 2023 года любой находящийся за границей белорус сможет быть лишен гражданства, если он осужден по так называемым экстремистским статьям или за причинение тяжкого вреда интересам государства.

Ключевым нововведением является право лишать паспорта тех, кто родился в стране и никакого другого гражданства не имеет. Насколько правоприменение будет массовым, пока судить сложно. Заметная часть юристов считает, что, скорее всего, пострадают лидеры оппозиции и отдельные активисты.

Все-таки принятая норма впрямую противоречит не только современному праву, но даже и тому самому закону, в который внесли поправки. Там в третьей статье прямо указано: «Белоруссия стремится избежать случаев безгражданства». Но, как мы видим, стремление — делу не помеха.

Однако есть и уверенные в том, что уже через полгода проблема новых апатридов коснется тысяч бежавших из страны после событий 2020 года. Собственно, история прошлого века знает оба подхода: массовый и исключительный. Согласно «Нюрнбергским законам», полноправными жителями нацистской Германии переставали быть все евреи, вне зависимости от того, покинули они Третий рейх или нет.

А в Советском Союзе подобная норма применялась по специальному решению президиума Верхового совета, если «лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности». С 1966 года по 1988 год паспорта был лишен 21 человек, включая Александра Солженицына, Владимира Войновича, Мстислава Ростроповича, Юрия Любимова и других. К слову, уже к 1990 году всем им гражданство было возвращено указом Михаила Горбачева. Вернули свои немецкие паспорта и выжившие в Холокост евреи, а также их многочисленные потомки.

Да и в целом исторический опыт говорит однозначно, что, во-первых, все люди, подпавшие под подобные рестрикции, в дальнейшем возвращают свои права, а, во-вторых, режимы их наказывающие разрушаются и заканчиваются.

Не знаю, понимает ли это Александр Лукашенко, но подсластить пилюлю он почему-то решил. Во время посещения Свято-Елисаветинского женского монастыря он заявил: «Мы никого не выгоняли из Белоруссии. Это такая же их земля, как и наша». И далее о том, что надо сделать какие-то шаги им навстречу…

Что означают эти слова? И какие юридические последствия они будут иметь? Это осталось в тумане, как в целом и вся система белорусского, с позволения сказать, законодательства.

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