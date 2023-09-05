На Кубани в местах вспышки африканской чумы свиней выставили КПП и обследуют дворы

В Кущевском и Брюховецком районах Краснодарского края, где на двух предприятиях выявили вспышку африканской чумы свиней, выставили круглосуточные охранно-карантинные и контрольно-пропускные посты. Как сообщает региональный оперштаб, специалисты проверяют дворы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Больных животных выявили на свинотоварных фермах «Импульс», расположенных в хуторе Большая Лопатина Кущевского района. Границы угрожаемой зоны установили в радиусе 7 км от очага, зону наблюдения — в 10 км. В муниципалитете круглосуточно работают шесть охранно-карантинных постов, оборудованных временными дезинфекционными барьерами. Специалисты досмотрели 228 единиц транспорта и обследовали 241 двор, нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. На постах дежурят 18 сотрудников правоохранительных органов и местного самоуправления.

В Брюховецком районе вспышку АЧС выявили на территории предприятия ЗАО «Победа» фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» в станице Новоджерелиевской. В угрожаемую зону входят участки в радиусе 5 км от очага заболевания, наблюдение будут вести в радиусе 10 км. В муниципалитете выставили пять круглосуточных контрольно-пропускных постов. Специалисты уже проверили 319 дворов.

Работа по обследованию территорий продолжатся. Поголовье будет изъято и уничтожено.

Татьяна Ручкина

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