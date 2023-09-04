Глава МИД: атаки российских БПЛА на Украину не угрожали территории Румынии

Глава МИД Румынии Луминица Одобеску заявила, что атака российских дронов на Украину не несла прямой угрозы территории Румынии. Она отметила, что существует риск случайной атаки территории Румынии. Ее слова приводит Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луминица Одобеску

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters Луминица Одобеску

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

«Конечно, существует риск несчастных случаев или инцидентов, но в этом случае это было не так»,— сказала госпожа Одобеску журналистам в Берлине. Она отметила, что подобные атаки происходят очень близко с границами Румынии.

3 сентября, представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что в ходе ночной атаки на порты Одессы российские «Шахеды» («Герани-2») упали и взорвались на территории Румынии. Позже в Минобороны Румынии сообщили, что атаки российских беспилотников не представляли прямой военной угрозы для территории страны. Минобороны России не сообщало об атаках на объекты в Одессе в сегодняшних сводках.

Что происходит на 558-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко