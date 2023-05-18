Полиция распутала сеть

Сотрудники МВД вскрыли целую сеть анонимных Telegram-каналов. Организаторы задержаны, их подозревают в вымогательстве под угрозой размещения в мессенджерах компрометирующих материалов. Издание Baza уточняет, что сеть насчитывала несколько десятков таких каналов по регионам России. Как силовики смогли вычислить владельцев? Об этом — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и токсичные наименования»,— говорится в релизе МВД. Например, «Тимур и Амур», «Ханты и Манси», «Ляпкин Тяпкин», «Волга Волга», «Око Оки», а также множество других, пишет издание Baza. Всего обнаружено несколько десятков анонимных Telegram-каналов по субъектам Российской Федерации. В каждом — не более 10 тыс. подписчиков.

Региональные новости, репосты друг друга — ничего сенсационного они не публиковали. Гораздо интереснее, видимо, что в них не выходило, а именно «сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей», заявляет МВД. За молчание — установку так называемых блоков на негатив — администраторы вымогали деньги. Возможно, во время контрольной закупки их и задержали.

И не исключено, что силовикам помог сам Telegram, говорит специалист по информационной безопасности Дмитрий Артимович: «Честно говоря, я не верю в то, что Telegram никому ничего не передает. На него могли надавить, например. Также это могли быть какие-то агентурные сведения: кто-то где-то из агентуры проболтался, кто этим занимается, и просто вышли на людей. Кроме того, вымогателей могли взять на контрольной закупке».

В октябре по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова возбудили уголовное дело о вымогательстве. По нему арестовали подчиненных Ксении Собчак, которые якобы требовали 11 млн руб. в обмен на молчание. Как сообщали СМИ, «Ростех» работает над комплексом для вычисления владельцев анонимных Telegram-каналов. И, скорее всего, подобное решение силовики применили и в этот раз, считает директор и партнер компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов. По его словам, система сопоставляет большие объемы данных:

«В Telegram-канале публикуется какой-то пост. Мы видим, что подозреваемый пользователь онлайн или с какого-то IP-адреса отправляются пакеты данных. Если этот пользователь параллельно с кем-то общается в режиме офлайн, пусть даже с зарубежной SIM-карты, он все равно находится в локальной сети. Когда у вас добавляются такие действия, выявить пользователя нетрудно».

По делу задержаны digital-директор PR-агентства, заместитель начальника отдела некого ФГУП и журналист, который готовил тексты. Их имена МВД не раскрывает. За вымогательство им грозят реальные сроки, отметил юрист компании Criminal Defense Firm Даниил Горьков:

«Конечно, возможна квалификация действий по статье 163 Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за вымогательство, то есть некое посягательство на чужое имущество. Наказание является весьма суровым. Как правило, это либо лишение свободы на срок до 4 лет, если преступление было совершено с квалифицирующими признаками, лишение свободы может достигать 7 лет и больше».

В разоблачении очередных администраторов нет ничего нового. Еще три года назад замолчал один из крупнейших на тот момент каналов — «Футляр от виолончели». О причинах официально не сообщалось. То ли к владельцу пришли силовики, то ли площадку просто купили. Уже тогда администраторы говорили: не осталось никаких анонимных каналов — лишь магазины, где можно купить пост. И очередное задержание владельцев каналов-вымогателей тому подтверждение.

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