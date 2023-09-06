Нарышкин объяснил, что глава ЦРУ Бернс счел дерзостью во время их встречи

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал слова директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса о его высокомерном и вызывающем поведении во время их прошлогодней встречи. По мнению господина Нарышкина, тогда им не удалось «освободиться от идеологических клише», а «дерзостью» глава ЦРУ, вероятно, счел твердую позицию в отношении целей спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ничего, что выходило бы за их рамки, с моей стороны в ходе переговоров озвучено не было. Возможно, подтверждение мною нашей твердой линии относительно достижения целей специальной военной операции показалось господину Бернсу "дерзостью"»,— рассказал в интервью журналу «Национальная оборона» Сергей Нарышкин.

Глава российской разведки также заявил, что консультации между СВР и ЦРУ носят «редкий, но регулярный характер». Путем диалога стороны пытаются снизить «международную напряженность» и «недопонимания между странами».

В ноябре 2022 года глава СВР Нарышкин и директор ЦРУ Бернс встретились в Анкаре и провели первые с начала украинского конфликта переговоры. По словам Нарышкина, на встрече они обсудили украинский конфликт и ядерную безопасность. Через четыре месяца после них руководитель американской разведки заявил о высокомерном и вызывающем поведении коллеги из России.

В начале 2023 года глава СВР говорил о возможной встрече с Уильямом Бернсом, но пока она не состоялась.

Подробнее — в колонке «Ъ FM» «Не заметно, что бывшие партнеры от чего-то устали».

Петр Бузлаев