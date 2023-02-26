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Глава ЦРУ Бернс рассказал о дерзком отношении Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что на встрече в ноябре 2022 года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вел себя «дерзко и высокомерно». По его мнению, встреча была «довольно удручающей».

Уильям Бернс

Уильям Бернс

Фото: Graeme Jennings / Pool / Reuters

Уильям Бернс

Фото: Graeme Jennings / Pool / Reuters

«Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия... Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость»,— сказал Уильям Бернс телеканалу CBSNews.

«Ъ» сообщал, что 14 ноября в Анкаре прошла встреча Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина. Позже господин Нарышкин подтвердил переговоры. По его словам, на них обсуждался конфликт России и Украины, а также ядерная безопасность.

Олеся Павленко

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