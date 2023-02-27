«Не заметно, что бывшие партнеры от чего-то устали»

Директор ЦРУ Уильям Бернс пожаловался на российского коллегу Сергея Нарышкина, заявив, что тот вел себя вызывающе и высокомерно. Речь идет об их последней встрече в ноябре прошлого года. Тогда обсуждали Украину и ядерную безопасность. После этого главы спецслужб двух стран не встречались. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что дальнейшие переговоры России и Запада под большим вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в интервью телеканалу CBS News раскрыл некоторые подробности встречи с российским коллегой Сергеем Нарышкиным в ноябре 2022 года. Со слов директора ЦРУ, тот вел себя дерзко и высокомерно, именно поэтому впечатления от увиденного и услышанного у него остались удручающие.

«Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение Путина, его собственную веру в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость»,— заявил он.

Информации о том, что обсуждали руководители спецслужб, немного. Судя по всему, главное, что было в центре внимания, — украинский конфликт и ядерная безопасность. К слову, после этого тема глобальной конфронтации постепенно пошла на спад, и сейчас она, скажем так, не на первом плане. Кроме того, стороны вроде бы договорились поддерживать канал связи на будущее, чтобы не допустить наихудшего сценария. В январе должна была пройти новая встреча, но не сложилось, и кажется, что в ближайшей перспективе она вряд ли состоится.

Слова Бернса не содержат в себе никакой сенсации. Подобная практика общения российских официальных лиц с недружественными бывшими партнерами нынче широко распространена. Не нужно прятаться за дипломатию и протокол, а прямо в глаза правду-матку. Если тебе не нравится соперник, зачем это скрывать? Пусть знают. Сложно сказать, насколько подобные методы эффективны с точки зрения достижения нужного для страны результата. Нетрудно предположить, что участнику переговоров с другой стороны все это не может понравиться.

И тогда возникает естественное желание свести контакты к минимуму, а то и вовсе их прекратить. Можно, конечно, испытывать по этому поводу некое моральное удовлетворение — что же касается всего остального, это вопрос спорный. Собственно говоря, результат налицо: больше Нарышкин и Бернс не виделись. Честно говоря, и дальнейшие контакты России с Западом во всех возможных форматах видятся также маловероятными. Более того, не заметно, что они начинают испытывать какие-либо формы усталости.

Скорее многое указывает на то, что противник намерен форсировать дальнейшие события, действовать жестче и решительнее, дабы не затягивать все это надолго.

Борьба с усталостью не обязательно означает, что нужно немедленно принять российские условия — вполне может произойти и наоборот. Именно так, наверное, следует трактовать слова господина Бернса, мол, мы понимаем вашу тактику и делаем соответствующие выводы. И да, можно согласиться, что все происходящее не может не оставлять гнетущего впечатления, равно как и высокомерный тон коллеги Нарышкина.

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