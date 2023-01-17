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Коммерсантъ FM
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Нарышкин назвал возможной новую встречу с главой ЦРУ

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин допустил возможность еще одной встречи с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. В последний раз главы СВР и ЦРУ встречались 14 ноября в Анкаре.

Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Нарышкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Нарышкин, слова которого приводит ТАСС, уточнил, что сроки возможной встречи могут быть определены российской и американской сторонами «по договоренности».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал диалог господ Нарышкина и Бернса полезным, но даты возможной встречи ему также неизвестны. «Исключить ее (встречу.— "Ъ"), действительно, нельзя, и, разумеется, в таком диалоге есть польза. Но о точных датах мне неизвестно»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

14 ноября Сергей Нарышкин и Уильям Бернс провели переговоры в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции, расположенной в Анкаре. На встрече главы СВР и ЦРУ обсуждали вопросы ядерной безопасности. Как уточнил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по итогам переговоров стороны договорились не применять ядерное оружие.

О российско-американских переговорах — в материале «Ъ» «Россия и США сходили в разведку друг на друга».

Милена Костерева

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