Нарышкин назвал возможной новую встречу с главой ЦРУ

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин допустил возможность еще одной встречи с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. В последний раз главы СВР и ЦРУ встречались 14 ноября в Анкаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нарышкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Нарышкин, слова которого приводит ТАСС, уточнил, что сроки возможной встречи могут быть определены российской и американской сторонами «по договоренности».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал диалог господ Нарышкина и Бернса полезным, но даты возможной встречи ему также неизвестны. «Исключить ее (встречу.— "Ъ"), действительно, нельзя, и, разумеется, в таком диалоге есть польза. Но о точных датах мне неизвестно»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

14 ноября Сергей Нарышкин и Уильям Бернс провели переговоры в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции, расположенной в Анкаре. На встрече главы СВР и ЦРУ обсуждали вопросы ядерной безопасности. Как уточнил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по итогам переговоров стороны договорились не применять ядерное оружие.

О российско-американских переговорах — в материале «Ъ» «Россия и США сходили в разведку друг на друга».

Милена Костерева