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Коммерсантъ FM
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Режим ЧС ввели в Хасанском округе в Приморье из-за наводнения

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера ввели в Хасанском муниципальном округе в Приморском крае из-за наводнения. Всего ЧС регионального уровня из-за сильных дождей и тайфунов действует в 22 округах региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморья.

«В связи с продолжающимся комплексом неблагоприятных погодных явлений постановлением Губернатора Приморского края с 1 сентября режим ЧС регионального характера введен в Хасанском муниципальном округе»,— сказано в сообщении.

Региональный режим ЧС позволяет местным жителям получать компенсации за уничтоженное имущество. В зависимости от степени повреждений размер выплат может составить от 10 тыс. до 100 тыс. руб.

С 10 по 12 августа в Приморье прошел тайфун Ханун. В регионе прошли сильные ливни, которые вызвали паводки. Подтопленными оказались около 4,6 тыс. жилых домов. В Уссурийске прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводков. В результате наводнения в крае погибли шесть человек. 23 августа в регионе снова прошли сильные ливни, от транспортного сообщения из-за подтоплений было отрезано больше десяти населенных пунктов. Спустя несколько дней, 25 августа, ливни прошли на юге Приморья. В результате аварийных отключений без света остались примерно 70 тыс. жителей Владивостока.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приморье поддержат на плаву».

Олеся Павленко

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