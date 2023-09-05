Эрдоган назвал переговоры с Путиным в Сочи комплексными и продуктивными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным были комплексными и продуктивными. По словам господина Эрдогана, российско-турецкие переговоры получили высокую оценку во всем мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи. Уверен, что весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем»,— сказал президент Турции в обращении к нации после заседания турецкого правительства (цитата по Milliyet).

4 сентября президент Турции и президент России встретились в Сочи. Их переговоры шли три часа. Они говорили о зерновой сделке, военном конфликте на Украине и сотрудничестве в газовой отрасли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что целью переговоров была «сверка часов» по некоторым вопросам. По данным турецкого издания Hurriyet, президенты могут снова встретиться после Генассамблеи ООН 19–26 сентября.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Анастасия Ларина