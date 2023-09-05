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Коммерсантъ FM
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Hurriyet: Путин и Эрдоган могут встретиться после ГА ООН

Президент РФ Владимир Путин может провести новую встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после участия Генассамблеи ООН, пишет газета Hurriyet. ГА ООН пройдет с 19 по 26 сентября. В первый день ожидается выступление господина Эрдогана.

Согласно публикации газеты, заявления господина Путина после прошедшей накануне встречи с президентом Турции свидетельствуют, что переговоры по зерновой сделке «займут немного больше времени». Колумнист издания Абдулкадир Сельви, который сопровождал турецкого президента в поездке, считает, что лидеры двух стран «могут вновь встретиться после контактов Эрдогана на ГА ООН».

Вчера, 4 сентября, президенты России и Турции встретились в Сочи. Их переговоры продлились три часа. Они обсудили в том числе совместные проекты, зерновую сделку и ситуацию на Украине. По итогам встречи Владимир Путин сказал, что РФ готова реанимировать зерновую сделку после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

Подробности — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Лаура Кеффер

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