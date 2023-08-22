«Оренбург» нашел нового тренера в академии

Проваливший стартовый отрезок чемпионата России «Оренбург» сменил главного тренера. Вместо Иржи Ярошика, который появился в клубе этим летом, заняв место ушедшего в «Динамо» Марцела Лички, команду возглавил испанец Давид Деограсия. Это один из самых загадочных специалистов, когда-либо работавших в Российской премьер-лиге. География перемещений Деограсии по свету очень широка, но весь его прежний опыт сводится в основном к работе с молодежью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В пяти турах чемпионата России «Оренбург» под руководством Иржи Ярошика набрал лишь одно очко и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В пяти турах чемпионата России «Оренбург» под руководством Иржи Ярошика набрал лишь одно очко и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Оренбург» объявил о том, что пост его главного тренера покинул Иржи Ярошик. Это уже вторая тренерская отставка, случившаяся по ходу стартовавшего лишь месяц назад чемпионата России. Первая произошла неделю назад в «Ахмате», уволившем Сергея Ташуева и назначившем на освободившуюся должность Мирослава Ромащенко. Отставка оренбургская, правда, смотрится несколько более интригующей.

В сообщении клуба сказано, что чех расстался с ним «по семейным обстоятельствам», а оренбуржцы посчитали нужным на прощание пожелать «здоровья всей его семье». Ряд источников предполагают, что причиной ухода тренера могла стать травма, полученная в России его грудной дочкой, вызвавшая необходимость ее лечения на родине. Но и чисто спортивная версия случившегося выглядит вполне понятной.

Иржи Ярошику, в прошлом известному игроку, который, попав в нулевые годы в ЦСКА, сумел из него перейти в «Челси», довелось потрудиться в России совсем недолго. «Оренбург» заключил с ним контракт после окончания предыдущего сезона, и это был ход вынужденный. До него команду тренировал чех Марцел Личка, и при нем оренбуржцы совершили серьезный по их меркам взлет, скакнув на седьмое место в чемпионате сразу после возвращения в высший дивизион. Личку после яркого успеха переманило «Динамо», а его сменщиком стал как раз Ярошик.

Между тем результаты команды на стартовом отрезке чемпионата оказались провальными. В пяти турах «Оренбург» набрал лишь очко — за ничью с «Рубином» — и упал на низшую строчку в турнирной таблице. Расставание с Ярошиком состоялось спустя два дня после того, как оренбуржцы потерпели крупное — 0:4 — поражение от «Ахмата».

Однако интригу кадровым перестановкам в клубе обеспечивает все-таки в первую очередь фигура нового наставника.

В последнее время российские клубы приучили к тому, что нередко подписывают контракты с тренерами без солидного бэкграунда. Но бэкграунд Давида Деограсии совсем уж специфический.

Испанцу уже 50 лет, и формально его можно считать матерым специалистом, если матерость измерять количеством мест работы и перемещений по свету. Деограсия свой профессиональный путь начинал, естественно, в Испании, отметившись на незаметных должностях в таких популярных клубах, как «Депортиво», «Сарагоса» и «Валенсия». Но после этого он побывал и в Таиланде, и в Марокко, и в Белоруссии.

Есть важный нюанс. По данным Transfermarkt, общий стаж работы Давида Деограсии именно главным тренером профессионального клуба насчитывает меньше двух лет. Причем речь идет о клубах из слабенького таиландского первенства. В основном же Деограсия был востребован как тренер для юношеских и молодежных команд, призванных поставлять кадры в основу. И вот ими он руководил достаточно успешно — что в Азии, что в Африке, что в Белоруссии. В Марокко, например, в середине прошлого десятилетия большое впечатление произвел его прорыв к золоту с котировавшейся до этого чрезвычайно невысоко молодежкой клуба «Атлетико де Тетуан». Собственно, и «Оренбург» отвел Деограсии привычную для того роль начальника клубной академии. Впрочем, продвинутому по служебной лестнице испанцу сейчас придется заниматься тоже, строго говоря, довольно молодым и сырым составом. Большинству футболистов «Оренбурга» — чуть за 20, а ветеранов в сегодняшней заявке команды крайне мало.

Алексей Доспехов