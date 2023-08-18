Зам Станислава Черчесова теперь будет сам

Новым главным тренером «Ахмата» назначен Мирослав Ромащенко. Это уже довольно известный специалист, в том числе по работе в премьер-лиге и национальной сборной России, но практически всю свою тренерскую карьеру он помогал Станиславу Черчесову в качестве ассистента. Теперь Ромащенко будет тренировать самостоятельно и подписал с грозненцами трехлетний контракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирослав Ромащенко (слева) выходит из тени Станислава Черсесова (справа)

Фото: Василий Пономарев, Коммерсантъ Мирослав Ромащенко (слева) выходит из тени Станислава Черсесова (справа)

Фото: Василий Пономарев, Коммерсантъ

После того как «Ахмат» объявил об отставке с поста главного тренера Сергея Ташуева, практически сразу появилась информация о том, что грозненский клуб сделал предложение Станиславу Черчесову. Бывший наставник сборной России недавно покинул венгерский «Ференцварош» и снова вышел, что называется, на рынок свободных агентов. Однако он тоже практически сразу дезавуировал слухи о возможности возглавить «Ахмат», хотя не отрицал, что общался с генеральным директором грозненцев Ахмедом Айдамировым, с которым у них теплые, неформальные отношения. В результате главным тренером команды стал действительно не Черчесов, а его многолетний ассистент Мирослав Ромащенко.

В футбольном мире он человек хорошо известный, в прошлом достаточно сильный защитник, получивший приглашение в «Спартак» от Олега Романцева и завоевавший с красно-белыми два чемпионских титула. Наверняка Ромащенко добился бы еще больших успехов, если бы не тяжелая травма, которая и поставила крест на его игровой карьере. Тренерскую же начинал в детско-юношеской школе «Спартака», а в 2006 году возглавил дублирующий состав клуба.

Потом Мирослав Ромащенко недолго был главным тренером томской «Томи», которая в то время выступала в премьер-лиге, и белгородского «Салюта» в первом дивизионе. А в 2011-м его позвал помощником в свой штаб Черчесов, который тогда руководил сочинской «Жемчужиной», и с тех пор они работали исключительно вместе.

Ромащенко ассистировал Черчесову в пермском «Амкаре», московском «Динамо», варшавской «Легии», «Ференцвароше», а вершина их совместного сотрудничества — это, конечно, сборная России, с которой они добрались до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Да и в Грозном Ромащенко уже доводилось тренировать в сезонах-2011/12 и 2012/13, когда он опять же помогал Черчесову тогда еще в «Тереке». И вот теперь состоялось его своеобразное возвращение, только в другом, более статусном качестве. Причем с Ромащенко заключили сразу трехлетний контракт, несмотря на возможные риски с учетом его определенной неопытности в роли главного тренера. С другой стороны, в целом опыт у нового наставника «Ахмата» огромный, и, видимо, грозненцы не сомневаются в его знаниях, накопленных за годы работы под руководством Черчесова.

Неудивительно, что и самому Ромащенко захотелось выйти из тени и реализовать свои личные профессиональные амбиции. При этом ему всего 49 лет: когда, если не сейчас, попробовать пуститься в самостоятельное плавание. Тем более что и «Ахмат» — достаточно надежный вариант для старта карьеры. Грозненцы крепко стоят на ногах, а в прошлом чемпионате вообще финишировали пятыми.

Александр Ильин