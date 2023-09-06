Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Операторы новых субъектов

«+7Телеком» начинает продажи сим-карт в ДНР

Крымский оператор связи «К-Телеком», который работает в новых субъектах РФ под брендом «+7Телеком», запускает продажу сим-карт в ДНР. Он станет третьим оператором связи в регионе: сейчас в ДНР работает локальный «Республиканский оператор связи» («Феникс») и только планирует запустить сеть «Миранда-медиа». Абонентская база «+7Телеком» вряд ли превысит 1 млн, считают эксперты, отмечая, что оператору придется инвестировать в инфраструктуру, контакт-центры, маркетинг и каналы продаж при сравнительно низких тарифах.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Структура крымского оператора «К-Телеком», работающая в Запорожской и Херсонской областях под брендом «+7Телеком», начала работать на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказали “Ъ” в компании. Продажа SIM-карт с бесплатным подключением «+7Телеком» откроется в ближайшее время в Донецке, Мариуполе и других городах. Для нового региона будет действовать тариф 300 руб./ мес., в который войдут 1000 мин. голосовой связи, 500 смс, а также 15 ГБ интернета.

В компании пояснили, что тариф будет действовать как для общения между абонентами «+7Телеком», так и при звонках другим операторам ДНР, ЛНР, Крыма и Краснодарского края. При соединении с абонентами других операторов РФ стоимость разговора составит 3 руб./мин., звонки на номера операторов других стран (в том числе СНГ) обойдутся в 50 руб./мин., звонки на номера всех операторов Украины — 15 руб./мин.

«+7Телеком» — бренд оператора «К-Телеком» в Запорожской и Херсонской областях. Компания зарегистрирована в 2014 году в Краснодарском крае и на 100% принадлежат АО «АйСи Инвест», которое, в свою очередь, принадлежало Павлу Владиславовичу Кузнецову (сейчас данные о конечном владельце в «СПАРК-Интерфакс» скрыты). Выручка «К-Телеком» за 2022 год составила 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб.

Сейчас в ДНР работает оператор «Феникс» («Республиканский оператор связи»), также на этот рынок должен выйти «единый оператор» новых территорий, которым должна стать «Миранда-медиа» (на 19,9% принадлежит «Ростелекому») (см. “Ъ” от 13 марта). Проект по созданию «единого оператора» предполагал, что он сформирует альтернативный магистральный трафик, который исключит монополию на рынках связи на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Собеседники “Ъ”, знакомые с локальным рынком, прогнозировали, что «Миранда-медиа» может поглотить «Феникс», поскольку правительство региона не может развивать актив.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что сейчас «Миранда-медиа» и «К-Телеком» ведут активные строительные и интеграционные работы по развитию инфраструктуры в регионах: «Планы развития собственных сетей связи операторы определяют самостоятельно исходя из коммерческой целесообразности». Частоты для работы в ДНР и ЛНР на стандартах связи 2G, 3G и 4G «К-Телеком» выделили в мае на три года (см. “Ъ” от 24 мая). В Минцифры напомнили, что по условиям выделения частот «К-Телеком» в течение трех лет должен будет покрыть связью приоритетные населенные пункты и трассы. Аналогичная ситуация с «Миранда-медиа», «это позволит создать необходимый уровень конкуренции», добавили в министерстве.

Исходя из активности населения новых регионов в различных секторах экономики, например, в сфере финансовых услуг, абонентская база «К-Телеком» в ближайшее время не превысит 1 млн человек, считает директора S+Консалтинг Айса Бадаева. Среди основных ограничений развития этого рынка для телеком-компаний — низкомаржинальные тарифы в сравнении с теми, которые действуют на всей территории России, в среднем 300 руб. против 500 руб., а также необходимость с нуля выстраивать инфраструктуру поддержки, а именно работу контакт-центров, маркетинг и каналы продаж, объясняет она.

Основной проблемой при организации покрытия связью может стать телеком-оборудование, напоминает редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Операторам потребуется развернуть собственную инфраструктуру в условиях осложненной логистики оборудования и его нестабильной поддержки вендорами». Кроме этого, напоминает он, местная инфраструктура постоянно испытывает проблемы с электроэнергией, а также опорными сетями.

Татьяна Исакова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...