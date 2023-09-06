Операторы новых субъектов

Крымский оператор связи «К-Телеком», который работает в новых субъектах РФ под брендом «+7Телеком», запускает продажу сим-карт в ДНР. Он станет третьим оператором связи в регионе: сейчас в ДНР работает локальный «Республиканский оператор связи» («Феникс») и только планирует запустить сеть «Миранда-медиа». Абонентская база «+7Телеком» вряд ли превысит 1 млн, считают эксперты, отмечая, что оператору придется инвестировать в инфраструктуру, контакт-центры, маркетинг и каналы продаж при сравнительно низких тарифах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Структура крымского оператора «К-Телеком», работающая в Запорожской и Херсонской областях под брендом «+7Телеком», начала работать на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказали “Ъ” в компании. Продажа SIM-карт с бесплатным подключением «+7Телеком» откроется в ближайшее время в Донецке, Мариуполе и других городах. Для нового региона будет действовать тариф 300 руб./ мес., в который войдут 1000 мин. голосовой связи, 500 смс, а также 15 ГБ интернета.

В компании пояснили, что тариф будет действовать как для общения между абонентами «+7Телеком», так и при звонках другим операторам ДНР, ЛНР, Крыма и Краснодарского края. При соединении с абонентами других операторов РФ стоимость разговора составит 3 руб./мин., звонки на номера операторов других стран (в том числе СНГ) обойдутся в 50 руб./мин., звонки на номера всех операторов Украины — 15 руб./мин.

«+7Телеком» — бренд оператора «К-Телеком» в Запорожской и Херсонской областях. Компания зарегистрирована в 2014 году в Краснодарском крае и на 100% принадлежат АО «АйСи Инвест», которое, в свою очередь, принадлежало Павлу Владиславовичу Кузнецову (сейчас данные о конечном владельце в «СПАРК-Интерфакс» скрыты). Выручка «К-Телеком» за 2022 год составила 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб.

Сейчас в ДНР работает оператор «Феникс» («Республиканский оператор связи»), также на этот рынок должен выйти «единый оператор» новых территорий, которым должна стать «Миранда-медиа» (на 19,9% принадлежит «Ростелекому») (см. “Ъ” от 13 марта). Проект по созданию «единого оператора» предполагал, что он сформирует альтернативный магистральный трафик, который исключит монополию на рынках связи на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Собеседники “Ъ”, знакомые с локальным рынком, прогнозировали, что «Миранда-медиа» может поглотить «Феникс», поскольку правительство региона не может развивать актив.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что сейчас «Миранда-медиа» и «К-Телеком» ведут активные строительные и интеграционные работы по развитию инфраструктуры в регионах: «Планы развития собственных сетей связи операторы определяют самостоятельно исходя из коммерческой целесообразности». Частоты для работы в ДНР и ЛНР на стандартах связи 2G, 3G и 4G «К-Телеком» выделили в мае на три года (см. “Ъ” от 24 мая). В Минцифры напомнили, что по условиям выделения частот «К-Телеком» в течение трех лет должен будет покрыть связью приоритетные населенные пункты и трассы. Аналогичная ситуация с «Миранда-медиа», «это позволит создать необходимый уровень конкуренции», добавили в министерстве.

Исходя из активности населения новых регионов в различных секторах экономики, например, в сфере финансовых услуг, абонентская база «К-Телеком» в ближайшее время не превысит 1 млн человек, считает директора S+Консалтинг Айса Бадаева. Среди основных ограничений развития этого рынка для телеком-компаний — низкомаржинальные тарифы в сравнении с теми, которые действуют на всей территории России, в среднем 300 руб. против 500 руб., а также необходимость с нуля выстраивать инфраструктуру поддержки, а именно работу контакт-центров, маркетинг и каналы продаж, объясняет она.

Основной проблемой при организации покрытия связью может стать телеком-оборудование, напоминает редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Операторам потребуется развернуть собственную инфраструктуру в условиях осложненной логистики оборудования и его нестабильной поддержки вендорами». Кроме этого, напоминает он, местная инфраструктура постоянно испытывает проблемы с электроэнергией, а также опорными сетями.

Татьяна Исакова