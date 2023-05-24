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Коммерсантъ FM
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Новые территории обрастают связью

Еще одному крымскому оператору одобрили выход в ДНР и ЛНР

Структура крымского оператора «К-Телеком», работающая в Запорожской и Херсонской областях под брендом «+7Телеком», получила от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) одобрение на выход в Донецкую и Луганскую народные республики. Компания получила частотный ресурс бесплатно, но по условиям госкомиссии в течение трех лет должна покрыть связью приоритетные населенные пункты и трассы. В условиях дефицита оборудования оператору, возможно, придется договариваться о совместном использовании сетей с «Миранда-медиа», которая также начала стройку на новых территориях, предполагают эксперты.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мобильный оператор связи «+7Телеком», подконтрольный крымскому «К-Телекому» (бренд Win Mobile), получил от ГКРЧ частоты для развертывания сетей связи в стандартах 2G, 3G и 4G на территориях ДНР и ЛНР, рассказали “Ъ” в компании: «Сейчас "+7Телеком" оформляет документы на получение номерной емкости, тарифный план в новых регионах еще формируется».

«+7Телеком» — бренд оператора «К-Телеком» в Запорожской и Херсонской областях (см. “Ъ” от 6 июня 2022 года). Сама компания зарегистрирована в 2014 году в Краснодарском крае и на 100% принадлежат АО «АйСи Инвест», которое, в свою очередь, принадлежит Павлу Владиславовичу Кузнецову, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании за 2022 год составила 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб.

Сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках работают «Республиканский оператор связи» (под брендом «Феникс») и «Лугаком» (бренд «Мобильные коммуникационные системы»). В ДНР также с начала мая работает оператор «Миранда-медиа» (крымский магистральный оператор связи, на 19,99% принадлежит «Ростелекому»). При этом предполагается, что «Миранда-медиа» станет единым операторов для всех новых регионов: на базе его сетей должны работать другие участники рынка (см. “Ъ” от 13 марта).

В Минцифры еще в начале года допускали, что «+7Телеком» может выйти в ДНР и ЛНР. При этом частотный ресурс компания должна была получить без взимания платы, говорил в январе замглавы министерства Дмитрий Ким: «Но при этом будут жесткие требования по тому, какое количество базовых станций, какое покрытие по годам оператор должен развернуть».

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, уточнил, что частоты на новых территориях выделены «К-Телекому» на три года: «За это время компания должна будет покрыть связью приоритетные населенные пункты и трассы.

Запуск сетей планируется в третьем квартале этого года с последующим поэтапным выполнением обязательств в течение трех лет». Под аналогичные условия частоты в ДНР и ЛНР выделены, по его словам, и «Миранда-медиа»: «Это позволит создать необходимый уровень конкуренции». В Минцифры и «Миранда-медиа» не ответили “Ъ”.

Время выхода на новые территории и налаживание там работы «+7Телекома» может занять около года, считает гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко: «Процесс будет зависеть в том числе от отношений оператора с владельцами местной телеком-инфраструктуры (базовых станций и резервных каналов) — ее новый оператор сможет брать в аренду».

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Выданная «+7Телекому» лицензия не подразумевает работу модели MVNO (виртуальный оператор связи), отмечает редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Это означает, что компании потребуется развернуть собственную инфраструктуру. От начала планирования до реализации масштабной стройки обычно проходит два-три года, в зависимости от поставок оборудования, поиска площадки, регуляторных изысканий». Но, добавляет он, текущая ситуация с оборудованием вряд ли позволит «+7Телекому» уложиться в эти сроки: «В реальности проект может занять куда больше времени».

По мнению собеседника “Ъ” на телеком-рынке, кооперация по совместному использованию оборудования с единым оператором связи была бы более выгодным путем: «Строительство собственной сети с учетом санкционного давления и дефицита оборудования займет до пяти лет».

Татьяна Исакова

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