«Миранда-медиа» раскидывает сети

Крымский оператор связи «Миранда-медиа», который на 20% принадлежит «Ростелекому», готовится начать работу в ДНР. Компания ищет сотрудников, которые займутся аудитом и развитием местной телекоммуникационной инфраструктуры. Оператор приступит к работе до 1 мая, уточнили в Минцифры. Предполагается, что «Миранда-медиа» станет единым оператором связи в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По данным “Ъ”, компания может поглотить нынешних операторов ДНР и ЛНР. Чтобы закрепиться в регионах, отмечают эксперты, ей придется объединять разрозненное оборудование действующих сетей и преодолевать острый дефицит кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ООО «Миранда-медиа» 2 марта опубликовало на HH.ru вакансию технического директора в Донецке. Сотруднику, судя по объявлению, предстоит заняться интеграцией магистральных сетей связи, планированием объединения транспортной сети, организацией аудита магистральных линий и узлов связи, взаимодействием с органами власти и обеспечением услугами связи в потребительском сегменте и госсекторе. Зарплата составит 250 тыс. руб. на руки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Миранда-медиа» зарегистрировано в 2004 году в Крыму. Выручка по итогам 2021 года составила 1,8 млрд руб. при чистой прибыли 239 млн руб. 20% компании принадлежит «Ростелекому», остальные 80% — судоходной компании «Люкстранс», доля в залоге у АБ «Россия». В мае 2022 года гендиректором «Миранда-медиа» стал Иван Зима, который ранее занимал пост вице-президента по цифровым регионам «Ростелекома».

Собеседник “Ъ”, близкий к правительству, считает, что «Миранда-медиа» может выкупить активы местных операторов связи и развернуть работу на базе их сетей. В ДНР и ЛНР уже действуют операторы «Феникс» («Республиканский оператор связи») и «Лугаком» («Мобильные коммуникационные системы»). Последний запущен в 2015 году. По словам источника “Ъ”, знакомого с устройством рынка в ДНР, «Миранда-медиа» в ближайшее время поглотит «Феникс»: «В текущих условиях правительство региона, которому принадлежит оператор, не может развивать актив».

В минцифры ДНР перенаправили вопросы “Ъ” в Минцифры РФ. В последнем уточнили, что оператор должен приступить к работе в регионе еще до 1 мая: «Компания может стать единым оператором новых регионов». Создать единого оператора, который будет работать на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в феврале поручил профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Глава Минцифры Максут Шадаев в марте говорил, что оператор может появиться до конца года. На данный момент основная задача «Миранда-медиа» — «сформировать альтернативный магистральный трафик, который исключит монополию на рынках связи в республике», уточнили в Минцифры. В «Миранда-медиа», «Лугакоме» и «Феникс Телекоме» не ответили “Ъ”, в «Ростелекоме» отказались от комментариев.

О планах «Миранда-медиа» начать работу в ДНР и ЛНР “Ъ” писал прошлым летом (см. “Ъ” от 30 июня 2022 года). Источники полагали, что на обновление инфраструктуры в регионах оператору потребуется 10–20 млрд руб. В августе структуры компании под брендом «МирТелеком» начали работать в Херсонской и Запорожской областях, теперь расширяют бизнес.

«Объединение сетей — всегда сложная задача, нужно добиться совместимости по адресному пространству, поднятым сервисам и другим направлениям. В связи с этим, думаю, может возникнуть проблема совместимости оборудования»,— говорит замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

По мнению эксперта, в текущих условиях создать устойчивую инфраструктуру достаточно сложно. «Перспектив, что санкции ослабнут или возникнут лазейки, позволяющие использовать оборудование стран, которые ввели санкции, практически нет»,— поясняет господин Пермяков. Поэтому, считает он, придется использовать оборудование тех стран, которые не оказывают санкционного давления на Россию. Российские операторы уже тестируют оборудование из Индии и Китая (см. “Ъ” от 9 февраля).

При объединении сетей технические директора, как правило, сталкиваются с необходимостью навести порядок в «зоопарке оборудования и чужих бизнес-процессах», добавляет заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

Собеседник “Ъ” на российском телеком-рынке полагает, что «Миранда-медиа» столкнется в ДНР и со специфическими для региона проблемами, в том числе с нехваткой кадров: «Сейчас на многих форумах ищут монтажников, особенно востребованы те, кто готов поехать туда. Но несмотря на достаточно опасный характер работы, зарплата невысокая».

Никита Королев, Юлия Юрасова