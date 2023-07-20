Только соты свистят по степи

Компания крымского оператора «К-Телеком», работающая в Запорожской и Херсонской областях под брендом «+7Телеком», намерена до конца июля завершить строительство сетей связи на наземном маршруте, соединяющем Крым с Ростовской областью. После взрыва на Крымском мосту на маршруте значительно вырост транспортный поток, но мобильная связь работает только в городах. Несмотря на возросший спрос на услуги связи, эксперты предупреждают о серьезных рисках строительства сетей на территориях, где еще не закончились боевые действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Мобильный оператор «+7Телеком» (бренд крымского оператора «К-Телеком» в Запорожской и Херсонской областях) намерен до конца июля полностью обеспечить мобильную связь на протяжении сухопутного маршрута в Крым — так называемого северного объезда, рассказали “Ъ” в компании. Маршрут длиной 460 км проходит от Джанкоя до Таганрога, соединяя полуостров с материком.

В «+7Телеком» считают проект актуальным в силу возросшего трафика на маршруте, он также входит в программу компании по развитию связи на присоединенных территориях, рассчитанную до 2027 года. Инвестиции в строительство в компании не раскрывает.

«Из общей протяженности маршрута уже обеспечено покрытие мобильной связи на участке в 200 км — это территории Запорожской и Херсонской областей, также выведены в эфир первые базовые станции в ДНР, остальные на стадии строительства»,— уточнили в «+7Телеком».

Туристы начали активно пользоваться альтернативным автомобильным путем через Мариуполь после повреждения Крымского моста из-за взрыва 17 июля. С ночи 18 июля на нем возобновлено реверсивное движение, работает паромная переправа. По данным крымского погрануправления ФСБ РФ на 19 июля, все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, «пиковые нагрузки в пункте "Джанкой" фиксируются в светлое время суток».

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева говорит, что клиенты сейчас достаточно активно пользуются дорогой через новые регионы: отказываться от отпуска большинство из них не готовы. «Популярность маршрута растет по мере улучшения имиджа за последние дни, однако он все равно менее популярен, чем привычный путь через мост»,— говорит глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В то же время, по его мнению, туристов «больше волнует не безопасность пути через Мариуполь, а бытовые аспекты»: состояние дорожного полотна, отсутствие возможности рассчитываться картой и пользоваться мобильной связью, которая сейчас работает в городах, но на маршруте ее почти нет.

На данный момент в ДНР и ЛНР работают «Республиканский оператор связи» (бренд «Феникс») и «Лугаком» (бренд «Мобильные коммуникационные системы»). В ДНР также действует «Миранда-медиа» (крымский магистральный оператор связи, на 19,99% принадлежит «Ростелекому»). В перечисленных операторах не ответили “Ъ”. В МТС, «МегаФоне» и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

В Минцифры “Ъ” уточнили, что операторы обеспечат связь на протяжении всего сухопутного маршрута в Крым за свой счет: «Соответствующие обязательства были записаны в решении ГКРЧ при выделении частот». Редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин оценивает стоимость установки оборудования для мобильной связи на сухопутном маршруте от Джанкоя до Таганрога в 241 млн руб.: «Необходимо примерно по одной станции связи на 10 км маршрута, стоимость одной опоры составляет порядка 6,5 млн руб. Если связью уже покрыто 200 км трассы, то на данный момент инвестиции в проект составляют 130 млн руб.».

Однако собеседник “Ъ” на рынке напоминает, что оператор в ходе строительства может столкнуться с множеством рисков: начиная от сложностей с подключением к электросетям, стабильностью работы радиорелейного оборудования в условиях боевых действий. Также эксперт считает, что даже после завершения строительства поддерживать работоспособность оборудования будет непросто: «На маршруте останутся зоны, где связи не будет или она будет работать с перебоями из-за военной спецсвязи».

Татьяна Исакова, Александра Мерцалова