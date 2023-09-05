Банкротство стало подозрительным

Российскую «дочку» Google подозревают в преднамеренном банкротстве. К таким выводам пришел временный управляющий, который занимается делом. Его заключение появилось на портале «Федресурс», в нем отмечается, что платежеспособность Google планомерно снижалась с конца 2020 года. Падение ликвидности связано в том числе с крупными штрафами, которые компании назначали после претензий Роскомнадзора. А, учитывая, что Google продолжал совершать нарушения, фактически он сам довел себя до банкротного состояния, следует из заключения. При этом управляющий не нашел в деле признаков фиктивного банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

А в чем разница? И насколько убедительны доводы против Google? На эти вопросы “Ъ FM” ответил партнер юридической компании Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко:

«Если ты продолжаешь нарушать, делаешь это как будто сознательно, тебя штрафуют, и тем самым ты вроде бы сдуваешь ликвидность подобным странным, необычным образом. Когда мы оцениваем, из-за кого это вышло, кто является виновником, где первопричина, то говорим: конечно, это из-за Google.

Но правда в том, что тут обе стороны шли до конца и довели ситуацию до такого состояния.

Google готов был стоять на своем даже ценой снижения активов, банкротства и даже ценой ухода из России. Государство, в свою очередь, готово было штрафовать компанию до последнего, даже если это приведет к банкротству.

Вместе с тем преднамеренное банкротство — это когда организация действительно является неплатежеспособной и не может отвечать по долгам. А фиктивное — это когда она могла бы платить, но были произведены какие-то манипуляции, и активы оказались выведены.

Здесь они не выведены, просто потрачены, так что теперь компания не может расплатиться по долгам».

В прошлом году счета «дочки» Google были арестованы по искам российских телеканалов. Компания заблокировала их аккаунты на YouTube и по решению суда должна была вернуть доступ, но не сделала этого.

В Google заявили, что из-за ареста счетов не могут платить сотрудникам и подрядчикам, и поэтому санкционируют процедуру банкротства.

И если подтвердится, что оно было преднамеренным, менеджерам компании может грозить уголовное дело, подчеркнул управляющий партнер юридической фирмы BMS Алексей Матюхов:

«То, что касается оспаривания со стороны должника, то он и его руководство должны предоставить какую-то аргументацию, которая будет показывать, что сложившаяся ситуация произошла не вследствие каких-то преднамеренных действий.

То, что касается возможных последствий, в первую очередь для руководства и во вторую — для бенефициаров, то это возможность уголовного преследования и, скажем так, большее основание для привлечения к дополнительной материальной субсидиарной ответственности.

Кроме того, если в процедуре банкротства будет доказано, что эти действия санкционировались акционерами компании, соответствующие материальные и уголовно-правовые меры могут быть переадресованы и на головную компанию Google как влияющую на принятие решений».

В августе 2023-го состоялось первое собрание кредиторов по банкротному делу Google. Выяснилось, что в сумме компания задолжала больше 20 млрд руб., из которых 19,5 млрд руб. приходится на налоговую службу.

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Илья Сизов