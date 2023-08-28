Денежная задолженность Google перед кредиторами в РФ превысила 20 млрд руб.

Сумма денежных обязательств российского подразделения Google перед российскими кредиторами составляет около 20,2 млрд руб. Такие данные приводятся в материалах по итогам первого собрания кредиторов, с которыми ознакомился ТАСС.

В первом собрании кредиторов приняли участие представители ФНС, Ижевского радиозавода, компаний «Альфа текстайлз», «2ГИС», «Проксима текнолоджи» и четырех других. Сумма их требований составляет 97,2% от общей. Кредиторы намерены потребовать банкротства российского офиса Google.

Российское подразделение Google в 2022 году само обратилось в суд для признания его банкротом. Арбитражный апелляционный суд ввел в отношении ООО «Гугл» начальную процедуру банкротства. Требование к Google предъявили больше 1 тыс. российских компаний. Большая часть из них связана с неоказанием услуг по размещению рекламы.

С конца 2021 года на Google дважды накладывались оборотные штрафы общей суммой 29 млрд руб. Также миллионные штрафы назначались компании за неудаление информации на ее ресурсах. Федеральная служба судебных приставов сняла все деньги с банковских счетов подразделения в качестве обеспечительной меры.

О работе корпорации в РФ — в материале «Ъ» «С Google не работается».

Леонид Уварчев