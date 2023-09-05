Песков не подтвердил информацию о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить информацию о планах главы КНДР Ким Чен Ына посетить РФ и встретиться с ее президентом Владимиром Путиным в сентябре.

«Нет, не можем. Нам нечего сказать вам по этой теме»,— ответил господин Песков на вопрос, может ли он подтвердить информацию о скорой встрече президента России и главы Северной Кореи.

О том, что Ким Чен Ын планирует встретиться с Владимиром Путиным, вчера, 4 сентября, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По их данным, Ким Чен Ын поедет из Пхеньяна, вероятно на бронепоезде, во Владивосток, где вместе с президентом РФ примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), запланированном с 10 по 13 сентября.

В конце июля российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу посетила КНДР. Глава военного ведомства сходил с Ким Чен Ыном на выставку вооружений в Пхеньяне. Позже северокорейский коллега Сергея Шойгу Кан Сун Нам сообщил, что власти подтвердили планы развития военно-оборонного сотрудничества стран.

30 августа Белый дом заявил, что, согласно данным американской администрации, за последнее время Россия и КНДР значительно продвинулись в переговорах о поставках вооружений. По данным США, Россия хочет получить сырье для помощи оборонно-промышленному комплексу и значительный объем военных средств.

Эрдни Кагалтынов