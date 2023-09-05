Шойгу: Украина за три месяца не достигла никаких целей контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца контрнаступления, утверждает глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он заявил об этом на селекторном совещании в ведомстве. По его словам, за это время ВСУ потеряли 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как утверждает министр, российские военные «продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения». «Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли»,— сказал господин Шойгу.

Глава Минобороны РФ считает, что власти Украины «отчаянно стараются продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт». Он назвал наиболее напряженной обстановку на запорожском направлении. «Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов»,— заявил Сергей Шойгу.

В июне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что военные в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление, но он описывал ситуацию как «в целом позитивную». К концу августа он признал, что контрнаступление идет очень сложно. По данным Financial Times, чиновники США все более критически относятся к стратегии Украины при контрнаступлении на востоке.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер