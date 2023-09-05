Что происходит после ввода войск России на Украину. День 559-й

В Московской, Калужской и Тверской областях сбиты три беспилотника, летевших в сторону Москвы. В московских аэропортах были задержаны и отменены 40 рейсов. Возбуждено дело о нарушениях в Фонде госимущества Украины, глава которого может стать министром обороны страны. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:32. Совокупный государственный долг Украины в августе вырос на 3,1% до $132,92 млрд — Минфин страны.

9:20. По данным AP, более 20 тыс. жителей Украины столкнулись с ампутацией как минимум одной конечности после начала российской спецоперации, большинство из них — солдаты.

9:02. Как стало известно «Ъ», Реутовский гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела лейтенанта-десантника Радика Айсина, награжденного медалью за участие в СВО. По версии следствия, находясь на дежурстве, офицер, вооружившись незаряженным автоматом, отправился в магазин за пивом.

В результате его обвинили сразу по трем статьям УК. Защита полагает, что инцидент давно был бы исчерпан, если бы видеозапись с ним не появилась в соцсетях.

8:41. Росавиация сообщила, что все московские аэропорты работают штатно после снятия ограничений.

8:36. Возбуждено дело о нарушениях в Фонде госимущества Украины — агентство «Украинские новости». Ранее главу фонда Рустема Умерова президент Владимир Зеленский предложил утвердить министром обороны страны.

8:36. Директор «ДТЭК Днепровские электросети» Андрей Терещук: Днепр готовится к веерным отключениям электроэнергии зимой.

8:32. Покупать у России газ «неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность», у Австрии нет другого выбора, заявил канцлер Карл Нехаммер.

8:30. Курс доллара на Мосбирже вырос до 97,2 руб., евро — до 105 руб.

8:29. В московских аэропортах на фоне атак БПЛА были задержаны и отменены 40 рейсов.

8:28. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Истринском районе Подмосковья поврежден бытовой объект.

8:27. В Московской, Калужской и Тверской областях сбиты три беспилотника, летевших в сторону Москвы.