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Коммерсантъ FM
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В WhatsApp появился перенос чатов с помощью QR-кода

Мессенджер WhatsApp представил новую функцию, с помощью которой можно переносить чаты с одного устройства на другое с помощью QR-кодов. Новая возможность убирает необходимость в создании резервных копий в облачных хранилищах.

WhatsApp неоднократно подвергался критике за слишком сложную систему переноса чатов с одного устройства на другое. С новой функцией пользователь должен будет зайти в раздел «Чаты» и выбрать «Перенос чатов». Потом нужно будет отсканировать QR-код на новом устройстве, и вся история переписки будет скопирована на новый смартфон.

Функция будет работать только между устройствами на одной операционной системе и подключенных к одной сети Wi-Fi. Мессенджер тестировал эту функцию с января 2023 года. Ранее WhatsApp выпустил обновление, в котором разрешил использовать один и тот же аккаунт на нескольких телефонах.

Евгений Федуненко

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