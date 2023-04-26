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Коммерсантъ FM
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В WhatsApp ввели функцию использования мессенджера на нескольких телефонах

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выпустил новое обновление, в котором разрешил использовать один и тот же аккаунт на нескольких телефонах. Если основное устройство будет неактивно в течение долгого периода, то на дополнительных телефонах будет произведен автоматический выход из аккаунта.

К профилю можно привязать до четырех телефонов. Можно начать переписку на одном телефоне, а продолжить на другом. Как утверждают разработчики, это пригодится для компаний малого бизнеса, когда несколько сотрудников с одним аккаунтом WhatsApp на разных телефонах смогут отвечать на сообщения клиентов.

Сканировать QR-код для нового телефона будет необязательно — достаточно будет ввести номер телефона в WhatsApp Web, получить одноразовый пароль и привязать новый телефон. Обновление станет доступно всем пользователям WhatsApp в ближайшие недели. Ранее WhatsApp позволил сохранять исчезающие сообщения с разрешения отправителя, также теперь можно увидеть совместные с другими пользователями группы.

Евгений Федуненко

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