Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 сентября

12:43.11 частных домов, легковой автомобиль и линии электро-, газоснабжения были повреждены при обстреле ВСУ села Козинка Грайворонского горокруга Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11:30. Казенное учреждение «Гражданская оборона, пожарная безопасность и защита населения Воронежской области» объявило поиск подрядчика для поставки 18,3 тыс. противогазов «для гражданского населения» за 51,9 млн руб. Стоимость одного товара оценивается в 2,8 тыс. руб.

11:13. В Липецкой области сформирован и отправлен на «боевое слаживание» третий артиллерийский дивизион из контрактников-уроженцев региона. Как сообщили в пресс-службе облправительства, пока контракт с Минобороны подписали 33 человека, но в ближайшее время дивизион будет «доукомплектовываться»: «Желающие пополнить его ряды уже обратились в военкомат».

От губернатора Игоря Артамонова новым военнослужащим выдали «укомплектованные рюкзаки» с экипировкой. В каждом — спальный мешок, зарядное устройство, аптечка, белье и другие предметы первой необходимости.

10:17. Также спокойствие на выборах в Воронеже будут обеспечисвать кинологические расчеты аварийно-спасательной службы Воронежской области, которые проверят участки на возможные взрывные устройства. Об этом сообщили в казенном областном учреждении «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность».

10:10. Власти Воронежа планируют «повышенные меры безопасности» во время выборов губернатора и добвыборах в городскую думу, которые пройдут в единые дни голосования с 8 по 10 сентября. Как сообщил на планерке мэр Вадим Кстенин, будут «тщательно проверены наличие и работоспособность» замков на входных дверях избирательных участков, а также чердаков и подвалов соседних зданий.

9:43. За 4 сентября ВСУ атаковали Белгородскую область 62 снарядами, накануне — 115-ю. Пострадавших нет, зафиксированы разрушения в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:00. Москва утром вторника вновь столкнулась с атакой беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, три летевших в ее сторону дрона были сбиты в Московской, Калужской и Тверской областях.

Ранним утром в связис с инцидентами в аэропортах столицы были задержаны около 40 рейсов, сейчас ограничения на полеты уже сняты.

По данным мэра Москвы, в результате падения «обломков» БПЛА в Истринском районе Московской области была повреждена хозяйственная постройка, пострадавших нет.