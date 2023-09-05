На Украине погибли еще шесть жителей Черноземья

За последние два дня из официальных некрологов и по итогам церемоний открытия мемориальных досок и «парт героя» в школах стало известно о гибели в ходе спецоперации на территории Украины еще шести уроженцев Черноземья.

О гибели мобилизованного из Курской области Юрия Плаксина сообщили в пресс-службе правительства региона. Рядовой погиб 26 августа, «исполняя воинский долг». Другие подробности его смерти не раскрываются. По данным властей, до призыва на военную службу в рамках «частичной мобилизации» Юрий Плаксин жил в Железногорске и работал на «градообразующем предприятии» — Михайловском горно-обогатительном комбинате холдинга «Металлоинвест».

В городе Кирсанове Тамбовской области на здании школы №1 открыли мемориальную доску в память погибшего выпускника Кирилла Исинбаева, о гибели которого не сообщалось ранее. Судя по опубликованным фото доски, гвардии сержант Кирилл Исинбаев погиб 30 апреля 2023 года «при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины». Родился военнослужащий 24 декабря 1998 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

Еще две доски в память о погибших выпускниках, о гибели которых ранее не было публично известно, открыли в школе №1 Моршанска Тамбовской области. Они посвящены 25-летнему ефрейтору Сергею Мельникову, попавшему под обстрел 18 января 2023 года в селе Кременное Винницкой области Украины, и 37-летнему сержанту Максиму Блохину, погибшему 1 октября 2022 года в районе села Петровское Херсонской области.

По данным местных СМИ, Сергей Мельников, как сообщалось в ходе церемонии открытия, попал под обстрел при разгрузке гуманитарной помощи. Вместе с еще тремя сослуживцами он получил тяжелые ранения. Военнослужащего доставили в госпиталь в Санкт-Петербурге, где он перенес несколько операций, но в итоге скончался. Максим Блохин «погиб при выполнении боевого задания», другие детали не раскрываются. Он посмертно награжден орденом Мужества.

Также в ходе открытия памятной доски стало известно о гибели добровольца из Орловской области Кирилла Кузенкова. Мемориальную табличку в честь него открыли в школе поселка Нарышкино Урицкого района. В феврале 2023 года военнослужащий получил осколочное ранение, медики столичного НИИ скорой помощи имени Склифосовского полтора месяца боролись за его жизнь. У погибшего остались жена и трехлетняя дочь.

В Липецкой области в Становлянском районе в школе открыли «парту героя» в честь погибших на Украине Евгения Трошина и Алексея Касаткина. О гибели первого из них стало известно в мае, но о смерти второго ранее публично не сообщалось. Алексей Касаткин погиб 25 апреля 2023 года, обстоятельства его смерти не раскрываются. Оба уроженца Становлянского района посмертно награждены орденами Мужества.

Сергей Калашников

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