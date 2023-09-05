За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 62 снарядами

В понедельник, 4 сентября, ВСУ ударили по Белгородской области, как минимум, 62 снарядами (накануне — 115-ю). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Пострадавших нет, в одном населенном пункте зафиксированы разрушения.

В Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — четыре, по селу Нехотеевка — два. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе из миномета была обстреляна окраина хутора Старый — зафиксировано попадание восьми снарядов. В хуторе Плотвянка с беспилотника было сброшено три осколочных боеприпаса. Обошлось без последствий.

В Грайворонском городском округе семью минометными снарядами была атакована окраина села Безымено. Пострадавших, разрушений нет.

В Краснояружском районе по селу Староселье ударили одним артиллерийским снарядом, по окраине села — двумя минометными. Никто не пострадал, однако в результате происшествия была повреждена линия электропередачи.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено десять минометных снарядов, по хутору Балки — девять, по селу Середа — четыре, по селу Муром — три, по хутору Марьино — два. Обошлось без последствий.

Алина Морозова

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