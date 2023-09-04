Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину 4 сентября

9:51. В спецоперации погибли два жителя Инжавинского района Тамбовской области, сообщило местное издание «Инжавинский вестник». 35-летний ефрейтор из поселка Инжавино Сергей Бакшеев участвовал в боях «в числе первых российских военнослужащих». В армии служил с 2007 года. Сначала проходил срочную службу в ВДВ, затем подписал контракт и дислоцировался в одной из частей тамбовского гарнизона. Разведчик-снайпер получил несколько наград, в том числе медали «Участнику специальной военной операции в Сирии» и «За возвращение Крыма». 22-летний Ярослав Кузнецов из деревни Богачевка погиб 14 августа, готовясь к передислокации в Херсонской области и попав под артиллерийский обстрел.

8:34. Рядом с селом Козино Рыльского района Курской области обнаружен украинский беспилотник, сообщил глава района Андрей Лисман. БПЛА посажен антидроновым ружьем, пострадавших и повреждений нет. Идет ли речь о ранее сбитом беспилотнике из сообщения Минобороны РФ, чиновник не уточнил.

8:21. Около 1:00 ПВО уничтожила украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ