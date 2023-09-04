Фон борьбы с коррупцией

Украина в разгар боевых действий меняет главу Минобороны. Алексея Резникова, руководившего министерством с 2021 года, заменит на этом посту Рустем Умеров. Среди основных причин отставки фигурирует коррупция в оборонном ведомстве. Господин Резников не был в ней уличен, но и не смог ей ничего противопоставить. Перестановки в Минобороны ознаменовали собой активизацию проводимой Киевом кампании по борьбе с коррупцией, искоренение которой ставят на Западе одним из ключевых условий для вступления Украины в евро-атлантические структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уходящий в отставку министр обороны Украины Алексей Резников был одной из ключевых фигур, работавших с западными союзниками по номенклатуре и объемам поставок вооружений

Фото: REUTERS/Gleb Garanich, Gleb Garanich / Reuters Уходящий в отставку министр обороны Украины Алексей Резников был одной из ключевых фигур, работавших с западными союзниками по номенклатуре и объемам поставок вооружений

Фото: REUTERS/Gleb Garanich, Gleb Garanich / Reuters

Прошел до отставки

«Алексей Резников прошел через более чем 550 дней полномасштабной войны. Я думаю, министерству необходимы новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом»,— анонсировал в воскресенье перестановки в руководстве Минобороны президент Украины Владимир Зеленский. В заявлении украинского лидера не было каких-либо конкретных причин, почему в разгар боевых действий возникла необходимость менять главу ключевого в нынешних условиях ведомства. А в украинских и западных СМИ это решение объяснялось тремя факторами: необходимостью освежить военное руководство на фоне затягивающегося конфликта, вскрывшимися фактами коррупции и желанием самого господина Резникова покинуть пост. Тем не менее главной причиной, по общему мнению, стали регулярно потрясающие Минобороны коррупционные скандалы.

В любом случае отставка главы оборонного ведомства стала весьма резонансной и неоднозначной.

Ведь именно Алексей Резников был одной из ключевых фигур, работавших с западными союзниками: сначала он убеждал их начать оказание военной помощи Киеву, а потом находил аргументы в пользу расширения номенклатуры вооружений и увеличения объема поставок. И эта работа далеко не закончена. Прямо сейчас Киев и его союзники спорят о целесообразности передачи ВСУ, например, дальнобойных ракет радиуса действия 500 км.

С другой стороны, отставке мало кто удивился. О том, что Алексей Резников рискует расстаться с должностью, заговорили еще в начале 2023 года, когда по Украине прокатилась волна увольнений высокопоставленных чиновников из-за коррупционных скандалов. Один из самых чувствительных пришелся как раз на Минобороны, где вскрылся факт закупки по завышенным ценам продовольствия для украинской армии. В итоге был уволен замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое снабжение ВСУ.

Позднее выяснилось, что помимо продовольствия втридорога закупалась также зимняя одежда для военных. В последние месяцы к этому добавился коррупционный скандал в системе военкоматов, формально не подчиненных министру.

Господин Зеленский 11 августа даже объявил о решении уволить всех областных военкомов и начать тотальную войну с коррупцией в этой сфере.

Сам Алексей Резников какую-либо причастность к подобным делам всегда отрицал, да и подозрения непосредственно в его адрес никогда не выдвигались. Однако в глазах общественности это не снимало ответственности с министра, который если и не был напрямую вовлечен в незаконные схемы, то как минимум не смог их пресечь. Как отметило американское издание Politico, репутация господина Резникова «несколько раз пострадала из-за скандалов в Минобороны в военное время». «Хотя Резников никогда не был замешан в этом (коррупции.— “Ъ”), разоблачения легли черным пятном не только на его министерство, но и на него лично»,— подчеркнуло издание.

Частное в рамках общего

Между тем призвать виновных в коррупции к ответу требовала не только общественность, но и партнеры Киева. Как условие потенциального вступления Украины в ЕС победа над этим явлением выдвигалась Брюсселем. Об этом же как о ключевом факторе заявлял и президент США Джо Байден, когда перед июльским саммитом НАТО разгорелась горячая дискуссия: приглашать или не приглашать Украину в альянс. В любом случае западные союзники не упускали случая напомнить о необходимости добиться нулевой толерантности к коррупционерам, если уж Украина решила следовать евро-атлантическим курсом.

«Весна придет — будем сажать» — таким был один из главных предвыборных лозунгов Владимира Зеленского во время борьбы за кресло президента с Петром Порошенко. Тем не менее еще в первые годы правления, до 2022 года, господину Зеленскому часто ставили в вину, что, несмотря на попытки бороться с коррупцией, громких посадок не происходило.

Разразившиеся в феврале прошлого года полномасштабные боевые действия сместили фокус внимания, однако вскрывшиеся неприглядные факты в оборонной сфере заставили власти вернуть этой проблеме приоритетный статус.

Тем более что, по данным Киевского международного института социологии, 89% украинцев считают коррупцию второй по значимости проблемой в стране после непосредственно боевых действий.

В последние месяцы за борьбу с этой напастью власти взялись основательно — Владимир Зеленский даже предложил приравнять ее к государственной измене на время военного положения. Эта идея, правда, не нашла полной поддержки среди местных специалистов, поскольку в этом случае заниматься расследованием дел пришлось бы не Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), а Службе безопасности (СБУ), подчиненной непосредственно президенту Украины. По мнению экспертов, такой шаг мог бы негативно сказаться на выстраиваемой в последние годы системе по борьбе с коррупцией и фактически размывал бы зону ответственности НАБУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Коломойский на заседании суда

Фото: Vladyslav Musiienko, Reuters Игорь Коломойский на заседании суда

Фото: Vladyslav Musiienko, Reuters

Тем не менее к началу осени показательных шагов накопилось достаточно. Это и объявленная война военкоматам, в рамках которой правоохранительные органы проводят массовые обыски по всей стране, и перестановки в Минобороны. В этот же контекст вписывается и арест олигарха Игоря Коломойского, которого СБУ обвиняет в незаконном выводе за границу с 2013 по 2020 год более 500 млн гривен (около $13,5 млн). Миллиардер, слывший одним из богатейших людей Украины еще с 1990-х годов, свою вину не признает. Тем не менее его случай обещает стать одним из самых громких в деле борьбы властей Украины с коррупционерами. «Больше не будет многолетнего "бизнеса как обычно" для тех, кто грабил Украину»,— недвусмысленно отреагировал на арест господина Коломойского господин Зеленский, которого во время избирательной кампании называли чуть ли не «проектом» этого олигарха.

Человек из коренного народа

Между тем на смену Алексею Резникову, который, как пишут западные СМИ, за 18 месяцев конфликта установил тесные связи с руководителями оборонных ведомств стран НАТО, и особенно с главой Пентагона Ллойдом Остином, придет Рустем Умеров. Это человек одновременно известный и непубличный. До назначения на пост министра обороны, которое должно состояться на нынешней неделе, господин Умеров возглавлял Фонд госимущества Украины, а вся его биография нисколько не предполагала, что он когда-либо может возглавить военное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Умеров

Фото: Reuters Рустем Умеров

Фото: Reuters

Рустем Умеров родился в Узбекистане в семье депортированных туда при советской власти крымских татар. По образованию будущий министр обороны экономист, работавший в телекоммуникационной сфере и инвестиционном бизнесе. Параллельно с предпринимательством участвовал в работе Меджлиса крымскотатарского народа (внесен РФ в список экстремистских организаций и запрещен) и был помощником экс-лидера этой структуры Мустафы Джемилева в вопросах правозащитной и международной деятельности. В 2019 году избрался в Раду от партии «Голос» и занялся законотворчеством, включая разработку нашумевшего закона «О коренных народах Украины».

После февраля 2022 года Рустем Умеров входил в делегацию Киева на переговорах с Россией, а также был одной из ключевых фигур в процессе масштабного обмена пленными, состоявшегося осенью прошлого года при посредничестве Саудовской Аравии. При этом западные СМИ отмечают, что невоенное прошлое чиновника вряд ли станет проблемой — даже в разгар боевых действий. Союзники могут даже увидеть в этом и плюс, во всяком случае в странах НАТО гражданский министр обороны вполне распространенная практика. К тому же с началом полномасштабного конфликта Киев разделил полномочия между Минобороны, которое занимается обеспечением армии и хозяйственными вопросами, и Генштабом, который, собственно, и координирует боевые действия.

Если назначение Верховной радой пройдет оперативно, а для иного сценария нет предпосылок, то уже 19 сентября Рустем Умеров отправится на авиабазу Рамштайн в Германии, где состоится 15-е, юбилейное заседание контактной группы по обороне Украины под председательством США.

Тем временем в Москве намечающийся приход господина Умерова на пост министра обороны Украины восприняли с осторожной надеждой.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в комментарии «Первому каналу» признался, что в России об этом политике ничего не знают, но ожидают только одного — «пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов». Впрочем, Сергей Шойгу также выразил мнение, что на Украине все зависит от позиции Вашингтона, а не от того, кто будет министром обороны. Видео с этим заявлением опубликовано в Telegram-канале телеканала «Звезда».

Алексей Забродин