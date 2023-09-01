США и Украина заявили о заметном прогрессе в контрнаступлении ВСУ

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) добились «заметного прогресса» в контрнаступлении на юге Украины в последние 72 часа. О продвижении войск также заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джон Кирби Фото: Reuters / Evelyn Hockstein/File Photo Дмитрий Кулеба Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий Следующая фотография 1 / 2 Джон Кирби Фото: Reuters / Evelyn Hockstein/File Photo Дмитрий Кулеба Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Журналисты задали Джону Кирби вопрос о критике медленного продвижения ВСУ на юге Украины за последние три месяца. «Мы отметили за последние 72 часа или около того некоторый заметный прогресс украинских вооруженных сил на южной линии наступления, выходящей из района Запорожья»,— добавил господин Кирби (цитата по Reuters). По его словам, украинские военные добились «некоторого успеха против второй линии российской обороны».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN заявил, что ВСУ не терпят неудач в контрнаступлении, а движутся вперед. «Наши партнеры, которые нам помогают, в том числе США, понимают, что дело движется в правильном направлении. И они понимают, что нет никакой трагедии или какого-то замедления... Это тяжелая борьба»,— сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США призывают командование ВСУ сосредоточить удар по направлению к Токмаку (юг), а не распылять силы по всей линии соприкосновения, в том числе в районе Бахмута (северо-восток).

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украину оставили на второй год».

Олеся Павленко