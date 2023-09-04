УБРиР выдал кредит на 1 млрд рублей «Бруснике» на покупку недостроенного БЦ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал кредит в размере 1 млрд рублей строительной компании «Брусника» на покупку недостроенного бизнес-центра «Карнеол». Напомним, о том, что застройщик выкупит 18-этажный недострой на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса в Екатеринбурге в мае этого года. Цена сделки составила порядка 1 млрд руб., ее провели за две недели. Как рассказали в пресс-службе банка, кредит девелоперу выдали на на проект реновации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Застройщик не собирается эксплуатировать существующее здание. «Брусника» снесет недостроенный объект и построить на его месте новый. «Это здание не соответствует современным представлениям об архитектуре и функциях городского центра. Достраивать его бессмысленно — и с эстетический, и с экономической точки зрения»,— рассказала исполнительный директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталия Лушникова.

Отмечается, что снос и подготовка площадки ориентировочно займут год. Поданным «Ъ-Урал» рядом с недостроем на ул. Розы Люксембург, 30 «Брусника» планируют построить жилой комплекс с нежилыми помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Напротив недостроенного БЦ, уже другая компания реконструирует паркинг под 13-этажный апарт-отель. Застройщик уже получил положительное заключение экспертизы.

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