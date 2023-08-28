В центре Екатеринбурге хотят реконструировать паркинг под 13-этажный апарт-отель

В центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса рядом с Novotel хотят реконструировать многоуровневый паркинг под апарт-отель. Как указано на сайте компании «Арт Хаус», занимающейся проектированием, паркинг планируют реконструировать в 13-ти этажный апарт-отель Fortis-tower.

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Согласно данным компании, в состав апарт-отеля войдут жилая зона, общественные помещения для проживающих, ресторан, служебные помещения для персонала, помещения дополнительного обслуживания, зона деловой деятельности (бизнес-центр). Общая площадь здания составит 9,9 тыс. кв. м, а общая площадь номеров отеля (всего их будет 65) — более 3 тыс. кв. м. Еще 275 кв. м планируют отвести под кафе.

На первом этаже будущего объекта будет входная группа жилой зоны апарт-отеля с холлом, зоной приема и размещения, а также зоной ожидания и отдыха, камерой хранения багажа и комнатой охраны. На первом этаже хотят открыть ресторан на 60 мест.

Второй этаж займут административные и служебно-хозяйственные помещения для персонала, детская комната и зона коворкинга. На третьем и четвертом этажах запроектирован бизнес­-центр. Выше будут располагаться номера гостиницы. «Для гостей и работников нежилых помещений предусмотрен 2-х уровневый подземный паркинг на 57 мест, а также существующая открытая автостоянка на 6 мест по ул. Гоголя. Вход в жилую зону апарт-отеля и зону деловой деятельности осуществляется со стороны ул. Гоголя. Вход в ресторан расположен с ул. Энгельса. Въезд в подземный паркинг предусмотрен с ул. Энгельса»,— говорится на сайте проектной компании.

Согласно проектной документации на фасаде здания указано название Fortis. Отметим, что в Екатеринбурге работает одноименный застройщик, который возводит ЖК «Основа», «Стрелки», «Клубный дом Суриков» и другие.

Отметим, напротив паркинга, который панируют реконструировать, находится 18-этажный недостроенный бизнес-центр «Карнеол», который выкупила «Брусника».

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