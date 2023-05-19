«Брусника» выкупила недостроенный бизнес-центр «Карнеол» в Екатеринбурге за 978 млн рублей

Строительная компания «Брусника» выкупила у банка «Открытие» 18-этажный недостроенный бизнес-центр «Карнеол» на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе компании, цена сделки составила 978 млн руб. К демонтажу застройщик приступит летом. Ориентировочно снос и подготовка площадки займут год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это здание не соответствует современным представлениям об архитектуре и функциях городского центра. Достраивать его бессмысленно — и с эстетической, и с экономической точки зрения»,— считает исполнительный директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталия Лушникова. По ее словам, в планах компании разобрать «Карнеол» и возвести на участке жилой дом.

Строительство «Карнеола», площадь застройки которого составила 2 549 кв. м, а площадь участка под ним 3 562 кв. м., началось в 2009 году. Строительство объекта было в 2016 году приостановлено по причине банкротства компании-застройщика ЗАО «Карнеол». Одним из ее кредиторов выступал банк «Открытие», а БЦ выступал предметом залога по кредиту. В рамках процедуры банкротства это имущество досталось кредитной организации.

С 2016 года бизнес-центр неоднократно выставляли на торги, однако желающих приобрести его не было. По мнению аналитика Уральской палаты недвижимости Константина Октаева, объект не могли продать из-за высокой цены и неудачного планировочного решения.

Диана Сунагатуллина

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