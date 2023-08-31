Экспертиза разрешила реконструировать паркинг под отель в центре Екатеринбурга

Специализированный застройщик «Фортис Тауэр» получил положительное заключение экспертизы на реконструкцию многоуровневого паркинга под апарт-отель на углу улиц Энгельса и Гоголя в Екатеринбурге, следует из данных Единого государственного реестра заключений. Экспертизу прошла проектная документация и результаты инженерных изысканий.

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Напомним, паркинг в центре Екатеринбурга рядом с Novotel планируют реконструировать в 13-ти этажный апарт-отель Fortis-tower. В состав отеля войдут жилая зона, общественные помещения для проживающих, ресторан, служебные помещения для персонала, помещения дополнительного обслуживания, зона деловой деятельности (бизнес-центр).

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания «Фотис Тауэр» была зарегистрирована в июне этого года на ул. Уральской, 5. Поэтому же адресу находится ЖК «Основа», которую строил «Фортис девелопмент». Бенефициаром «Фортис Тауэр» является Сергей Жабреев.

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