Лидер военных в Габоне принял присягу в качестве президента

Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, командующий захватившими власть в Габоне военными, принял присягу в качестве президента страны на переходный период. Церемония прошла в президентском дворец в столице страны Либревила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брис Клотер Олиги Нгема

Фото: Gabon24 / AP Брис Клотер Олиги Нгема

Фото: Gabon24 / AP

Господин Нгема утверждает, что военные «захватили власть без кровопролития». Он также пообещал вернуть власть народу, организовав «свободные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы».

«С новым правительством, состоящим из опытных людей, мы дадим каждому шанс на надежду»,— сказал он (цитата по AP). Ожидается, что скоро будет назначен глава переходного правительства.

В августе в Габоне прошли президентские выборы, по итогам которых в третий раз победил 64-летний Али Бонго Ондимба. 30 августа военные объявили о захвате власти и поместили господина Ондимба под домашний арест. 2 сентября мятежники объявили об открытии границ страны.

Подробности — в материале «Ъ» «И ты, Габон».

Лаура Кеффер