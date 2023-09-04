Лидер военных в Габоне принял присягу в качестве президента

Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, командующий захватившими власть в Габоне военными, принял присягу в качестве президента страны на переходный период. Церемония прошла в президентском дворец в столице страны Либревила.
Брис Клотер Олиги Нгема
Фото: Gabon24 / AP
Господин Нгема утверждает, что военные «захватили власть без кровопролития». Он также пообещал вернуть власть народу, организовав «свободные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы».
«С новым правительством, состоящим из опытных людей, мы дадим каждому шанс на надежду»,— сказал он (цитата по AP). Ожидается, что скоро будет назначен глава переходного правительства.
В августе в Габоне прошли президентские выборы, по итогам которых в третий раз победил 64-летний Али Бонго Ондимба. 30 августа военные объявили о захвате власти и поместили господина Ондимба под домашний арест. 2 сентября мятежники объявили об открытии границ страны.
Подробности — в материале «Ъ» «И ты, Габон».