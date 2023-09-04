Горелкин не поддержал позицию Минкульта по фильмам «Барби» и «Оппенгеймер»

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»). Он также выступил против принудительного лицензирования кинокартин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Горелкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Горелкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Горелкин прокомментировал заявление Минкульта о том, что «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют духовным ценностям России. По мнению депутата, попытка ведомства приплести сюда «духовно-нравственные ценности» «ничего кроме удивления не вызывает». «Положениям из официального документа, на которые ссылается министерство, ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит», — написал он в Telegram.

Говоря об «Оппенгеймере», Антон Горелкин заявил, что «история создания ядерного оружия и исследование внутреннего мира одного из отцов атомной бомбы несет в себе гуманистический посыл, что сегодня актуально как никогда». Он также добавил, что кино про Барби «глубже, чем кажется, и содержит изрядную порцию социальной сатиры». «Конечно, оба фильма далеко не шедевры мировой культуры, но намного лучше многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение и на духовно-нравственные ценности не посмотрел (хотя стоило бы)»,— подчеркнул он, не уточняя, о каком кино речь.

Идея принудительного лицензирования, убежден господин Горелкин, «несет больше вреда, чем пользы. «И то, что производители этих фильмов недосчитались сборов от российского проката — их осознанный выбор. Зато российская кино- и сериальная индустрия на этом фоне показывает качественное развитие. А если при этом и духовно-нравственные ценности не пострадают, будет совсем хорошо»,— уверен депутат.

Права на кинопрокат «Барби» принадлежат Warner Bros., на «Оппенгеймера» — Universal Pictures. Они компании прекратили работу в России в 2022 году из-за ввода российских войск на Украину.

Оба фильма вышли в мировой прокат 20 июля. В России их официально не показывали, но они были опубликованы на торрентах, правда в «экранном» качестве. Как писал «Ъ», в пиковый период число загрузок и раздач фильма про Барби достигло 8 тыс., а у «Оппенгеймера» — 4 тыс.

Подробности — в материале «Ъ» «Минкульт, пробей отмену».

Лаура Кеффер