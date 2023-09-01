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Коммерсантъ FM
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Минкульт, пробей отмену

Юлия Юрасова о запрете «Оппенгеймера» и «Барби» в России

Страсти по добирающимся обходными путями до российских кинотеатров фильмам «Барби» и «Оппенгеймер» не оставляют зрителей. Утром 31 августа ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что Минкульт запретил прокат этих фильмов в России, ссылаясь на то, что они «не отвечают целям по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Юлия Юрасова

Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Но при ближайшем рассмотрении, как это часто бывает, история оказалась не слишком сенсационной. Просто еще в начале августа депутат Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил премьеру Михаилу Мишустину письмо о том, что зарубежные мейджоры «смогли вычислить» схему поставок пиратских копий фильмов — например, «Барби» и «Оппенгеймера» — для кинотеатров. Ленты уже выложены на пиратских сайтах, из-за чего кинотеатры, лишенные возможности получить копии, теряют аудиторию и выручку. Поэтому депутат предложил разработать механизм принудительного лицензирования «кинокартин из недружественных стран», который фактически позволит кинотеатрам крутить пиратские копии этих фильмов.

Вопрос о принудительном лицензировании западного контента поднимается в последние полтора года не впервые и традиционно государством не поддерживается. Так произошло и на этот раз. Врио министра Андрей Малышев 28 августа сообщил депутату (“Ъ” ознакомился с ответом) о нецелесообразности разработки механизма и добавил, что текущее преобладание российских картин в прокате «способствует донесению до зрителя национальных морально-этических ценностей», а фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» эти задачи не выполняют.

Как государство может контролировать зарубежный контент на предмет соблюдения традиционных и иных ценностей, если официально его не существует?

То есть речи о том, что фильмы не покажут, нет. Ничего лицензировать тоже пока не собираются. Российские кинотеатры в рамках «предпоказного обслуживания» успешно крутят западное кино на радость зрителям. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», анимация «Элементарно» Disney и Pixar собрала с 17 по 20 августа 24 млн руб., а франшиза Sony Pictures Animation «Человек-паук: Паутина вселенных» с 8–11 июня — 91 млн руб.

Но вся эта путаница порождает другой вопрос. А как сейчас государство может контролировать зарубежный контент на предмет соблюдения традиционных и иных ценностей, если официально его не существует? Раньше-то можно было, например, отозвать прокатное удостоверение, что Минкульт время от времени и практиковал. А теперь нет фильма, нет и удостоверения. Участники рынка говорят, что регуляторы не обсуждали проблему с индустрией, это подтвердили и в Ассоциации владельцев кинотеатров. Видимо, будет работать традиционное «ручное управление». В конце концов, музей истории ГУЛАГа ведь отменил показ фильма «Капитан Волконогов бежал». Ну просто сами так решили.

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