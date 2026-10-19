Число умерших от Эболы в ДР Конго превысило 4,5 тысячи

Вспышка Эболы началась в ДРК и Уганде в середине мая. Всемирная организация здравоохранения в августе подтвердила завершение вспышки в Уганде, о котором власти страны объявили 28 июля. В Кении по состоянию на 19 октября выявили восемь случаев заболевания Эболой.