Число умерших от Эболы в ДР Конго превысило 4,5 тысячи
Министерство общественного здравоохранения, гигиены и соцобеспечения Демократической Республики Конго (ДРК) сообщило, что число подтвержденных смертей от Эболы с начала эпидемии превысило 4,5 тыс. Всего с начала вспышки зарегистрировано более 9,4 тыс. подтвержденных случаев заболевания, летальность составила 48,2%.
Эпицентром вспышки остается провинция Итури, на которую приходится 73,2% всех случаев и 67,5% новых заражений. Эпидемия охватила 66 из 178 медицинских зон в восьми провинциях страны, среди заразившихся — 269 медицинских работников, передает ТАСС.
Вспышка Эболы началась в ДРК и Уганде в середине мая. Всемирная организация здравоохранения в августе подтвердила завершение вспышки в Уганде, о котором власти страны объявили 28 июля. В Кении по состоянию на 19 октября выявили восемь случаев заболевания Эболой.