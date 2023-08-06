«Барби» Греты Гервиг собрала больше $1 млрд в мировом прокате

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг собрал в США за три недели проката $459 млн, в мире — более $1 млрд. Об этом сообщил Variety.

В третий уик-энд проката сборы «Барби» составили $53 млн, что на 43% меньше итогов второй недели. Фильм третью неделю подряд лидирует в американском прокате.

«Барби» — первый фильм, снятый женщиной, который собрал больше $1 млрд в мировом прокате, отмечает Variety.

Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», который вышел в прокат в один день с «Барби», собрал по итогам третьей неделе проката $28,7 млн — на 39% меньше, чем на прошлой неделе. Всего за три недели проката «Оппенгеймер» собрал $552 млн. Это шестой фильм в карьере Кристофера Нолана, который достиг такой отметки.

С марта 2022 года кинокомпания Warner Bros. ушла из России из-за ввода войск России на Украину. «Барби» не может выйти в российский прокат официально. «Ведомости» писали, что в российских кинотеатрах может появиться пиратская копия фильма.

Подробнее о «Барби» — в материале «Ъ» «Розовая мечта».

Олеся Павленко