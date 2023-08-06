Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Барби» Греты Гервиг собрала больше $1 млрд в мировом прокате

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг собрал в США за три недели проката $459 млн, в мире — более $1 млрд. Об этом сообщил Variety.

В третий уик-энд проката сборы «Барби» составили $53 млн, что на 43% меньше итогов второй недели. Фильм третью неделю подряд лидирует в американском прокате.

«Барби» — первый фильм, снятый женщиной, который собрал больше $1 млрд в мировом прокате, отмечает Variety.

Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», который вышел в прокат в один день с «Барби», собрал по итогам третьей неделе проката $28,7 млн — на 39% меньше, чем на прошлой неделе. Всего за три недели проката «Оппенгеймер» собрал $552 млн. Это шестой фильм в карьере Кристофера Нолана, который достиг такой отметки.

С марта 2022 года кинокомпания Warner Bros. ушла из России из-за ввода войск России на Украину. «Барби» не может выйти в российский прокат официально. «Ведомости» писали, что в российских кинотеатрах может появиться пиратская копия фильма.

Подробнее о «Барби» — в материале «Ъ» «Розовая мечта».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...