Киев лишний
Россия и США будут договариваться без Украины
Президент США Дональд Трамп ищет новые способы завершения украинского конфликта, больше не рассматривая стороной переговоров президента Зеленского. На смену идее трехсторонней встречи глав США, России и Украины, ранее отвергнутой Москвой, из Вашингтона пришло предложение договориться об урегулировании в ходе встречи лидеров США, России и Китая на саммите АТЭС в Шэньчжэне, намеченном на ноябрь. Президент Трамп не оставляет попыток отделить российско-американское партнерство от украинского конфликта, рассчитывая на встречу с Владимиром Путиным и на саммите G20 в Майами.
О кардинальном пересмотре своего подхода к украинскому урегулированию, который ранее заключался в продолжении параллельных контактов как с президентом Путиным, так и с Владимиром Зеленским и попытке сблизить позиции Москвы и Киева с помощью миссии Уиткоффа—Кушнера, президент Трамп сообщил 18 октября в своем новом посте в соцсети Truth Social.
«Зеленскому все равно. И, откровенно говоря, при всех тех деньгах, которые ему щедро дает Европа и которые ему ранее дал мошенник Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел»,— сделал для себя открытие президент США. Тем самым он отказался от своих многочисленных заявлений, сводившихся к тому, что мира на Украине хотят не один, а оба лидера конфликтующих сторон.
«Думаю, Зеленский хочет заключить сделку. И думаю, Путин хочет заключить сделку»,— внушал Трамп репортерам 31 июля в загородной резиденции президентов США в Кэмп-Дэвиде.
Однако спустя неполные три месяца Дональд Трамп пришел к выводу, что мира на Украине хочет только Путин, в то время как Зеленский, напротив, ищет способы продолжить войну.
«Он мог заключить более выгодную сделку, чем сейчас, два года назад. Его страна в руинах, значительная часть территории потеряна, он лишился океанов и морей, а мужское население сократилось, ранено и/или погибло»,— написал Трамп о Зеленском. Сопоставляя действия Москвы и Киева, президент США отметил, что украинская сторона своими ударами по российским НПЗ «наносит серьезный ущерб мировым рынкам дизеля, в том числе в США», в то время как «Россия, напротив, поставляет миру миллионы баррелей дизеля по низкой цене».
Смену акцентов в позиции главы Белого дома в его подходах к украинскому урегулированию объяснил министр энергетики США Крис Райт.
«Война продолжается четыре с половиной года, президент Трамп пытается найти другой путь к миру. Очевидно, рациональные переговоры, диалоги не сработали. Он всегда ищет инноваций»,— заявил Крис Райт в интервью телеканалу CNN.
«В чем сейчас больше всего нуждается мир с точки зрения энергетики? В дизеле. Что Россия не может сейчас поставлять? Дизель»,— добавил он.
В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент указал на несостоятельность критики нового подхода президента Трампа со стороны европейских союзников Киева. «Европейцы дали России больше денег, чем Украине. И они продолжают потреблять российские энергоресурсы»,— напомнил Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC.
В своем посте в соцcети Truth Social президент США также поблагодарил Москву за сдержанный подход к конфликту на Ближнем Востоке, несмотря на ее союзнические отношения с Ираном.
«Важно, что Россия в сравнении с тем, что она могла бы сделать, почти ничего не предпринимает для помощи Исламской Республике Иран. Может быть, Россия не помогает вообще»,— написал Трамп, подчеркнув, что он хочет, «чтобы и дальше так было».
«И мне удастся этого добиться, если мне не будут мешать глупые люди»,— предостерег он сторонников введения санкций против России от создания новых проблем в отношениях с Москвой.
Подчеркнуто примирительное заявление американского лидера в адрес Москвы в связи с ее позицией по Ирану совпало с визитом на Ближний Восток главы МИД РФ Сергея Лаврова, который 18 октября принял участие в министерском заседании девятого стратегического диалога Россия—Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Бахрейне, а в понедельник прибыл в Тегеран для переговоров с главой МИДа Аббасом Аракчи и президентом Масудом Пезешкианом.
Подвергнув жесткой критике действия США в отношении Ирана на пресс-конференции в Бахрейне, Сергей Лавров, говоря об украинском конфликте, отметил позитивную роль президента США и откровенный саботаж мирного процесса со стороны Зеленского.
«Многократно, даже когда достигалось (в целом ряде случаев по предложению президента США) понимание между Москвой и Киевом о том, что давайте двигаться вперед, есть какие-то понимания о возобновлении переговоров, на следующий день после появления таких оптимистичных ожиданий Украина обязательно вытворяла что-нибудь совершенно неприемлемое и отвратительное, по большому счету прежде всего удары по гражданским целям. У нас только один вывод: не хочет Зеленский переговоров, он уже не раз их срывал»,— заявил Сергей Лавров.
На этом фоне заинтересованность президента Трампа в том, чтобы по крайней мере избегать резких шагов в отношениях с Москвой, несмотря на эскалацию на Украине, обусловлена и активно обсуждаемой возможностью встречи лидеров США, Китая и России на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне.
Как сообщила газета The Wall Street Journal, в ходе телефонного разговора с президентом Трампом 9 октября президент Путин предложил провести на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне трехстороннюю встречу лидеров США, Китая и России, в ходе которой могут быть достигнуты решающие договоренности об украинском урегулировании.
«Думаю, что есть разговоры о встрече. Я не знаю, было ли что-то решено окончательно»,— заявил 19 октября находящийся с визитом в Узбекистане госсекретарь США Марко Рубио, подтвердивший заинтересованность Трампа в такой встрече.
При этом глава госдепа США подтвердил, что Киев по-прежнему просит Вашингтон предоставить ВСУ доступ к системе связи Starshield для нанесения ударов вглубь России. «Они хотели бы расширить использование Starshield, чтобы иметь возможность проводить атаки за пределами территории Украины, и это не то, что я собираюсь обсуждать на пресс-конференции»,— ушел от чувствительной для Вашингтона темы глава госдепа США.
Со своей стороны, Москва подтверждает возможность встречи лидеров «большой тройки» в Шэньчжэне, хотя окончательное решение о ее проведении и повестке переговоров пока не принято. «Все три стороны признают гипотетическую возможность такой встречи»,— заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков газете The Wall Street Journal.