Киев лишний

«Зеленскому все равно. И, откровенно говоря, при всех тех деньгах, которые ему щедро дает Европа и которые ему ранее дал мошенник Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел»,— сделал для себя открытие президент США. Тем самым он отказался от своих многочисленных заявлений, сводившихся к тому, что мира на Украине хотят не один, а оба лидера конфликтующих сторон.