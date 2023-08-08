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Коммерсантъ FM
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Минкульт не получал заявки на прокат «Барби» и «Оппенгеймера» в России

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что Минкульт не получал заявки на выдачу прокатных удостоверений для фильмов «Барби» и «Оппенгеймер».

«Нам не подавали заявки на прокатные удостоверения, я могу говорить только с этой точки зрения»,— сказала госпожа Любимова ТАСС.

Права на кинопрокат «Барби» принадлежат американской Warner Bros., на «Оппенгеймера» — Universal Pictures. Обе компании ушли из России в 2022 году из-за ввода российских войск на Украину. Кинокартины не могут выйти в России в официальном прокате.

Оба фильма вышли в мировой прокат в один день — 20 июля. За три недели «Барби» собрала в мировом прокате более $1 млрд, став первым фильмом, снятым женщиной, с таким результатом. Сборы «Оппенгеймера» за этот же срок составили $552 млн. Оба фильма хотя и не вышли в России, но были опубликованы на торрентах, правда в «экранном» качестве. Как писал «Ъ», в пиковый период число загрузок и раздач фильма про Барби достигло 8 тыс., а у «Оппенгеймера» — 4 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Барбическая сила».

Олеся Павленко

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