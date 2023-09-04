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Коммерсантъ FM
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Компании перетасовали депозиты

Бизнес сберегает средства в дружественных валютах

В июле валютные депозиты корпоративных клиентов в банках впервые с марта прошлого года превысили в рублевом эквиваленте 10 трлн руб. После четырех месяцев падения они впервые перешли к росту и в долларовом выражении. Участники рынка объясняют ситуацию активным переводом счетов компаний в юани, ростом расчетов в китайской валюте и ее подорожанием по отношению к доллару.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным Банка России, в июле заметно выросли депозиты юрлиц в иностранной валюте, впервые с марта 2022 года превысив планку в 10 трлн руб. ($109,74 млрд). В конце июня валютные депозиты в пересчете на доллары США составляли $106,62 млрд. Таким образом, за месяц показатель вырос на $3 млрд. До июля в долларовом выражении валютные депозиты корпоративных клиентов банков снижались четыре месяца подряд с февраля, когда превышали $118 млрд.

По словам главы центра финансовой аналитики Сбербанка Михаила Матовникова, рост валютных депозитов в первую очередь связан с конвертацией счетов в недружественных валютах в юани. В июле, полагает эксперт, процесс ускорило ослабление рубля.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк добавляет, что, по данным ЦБ, доля средств в «нетоксичных» валютах устойчиво растет: в марте 2022 года она составляла 1%, в конце декабря 2022 года — 24%, а в конце июня 2023 года — 43%. «Объем средств в "нетоксичных" валютах увеличивается при снижении общего объема средств, размещенных компаниями в банках в иностранной валюте»,— уточнила госпожа Ващелюк. По ее данным, в долларовом эквиваленте на 1 июля средства компаний в банках в «нетоксичных» валютах составили $49 млрд, увеличившись за год на $37 млрд.

«Рост объема средств в "нетоксичных" валютах связан с тем, что их доля увеличивается в расчетах за экспорт — в первом полугодии объем расчетов в юанях за экспорт составил $42 млрд, во втором полугодии 2022 года он был всего $34 млрд»,— отмечает Наталья Ващелюк. При этом, по ее словам, объем долларов и евро, поступивших от расчетов за экспорт, снизился со $134 млрд во второй половине 2022 года до $79 млрд в первом полугодии 2023 года. «Компании опасаются держать средства в "токсичных" валютах, поэтому используют валюты дружественных стран (прежде всего юани) для защиты от рисков ослабления рубля,— поясняет эксперт.— Вероятнее всего, тренд сохранится в ближайшие месяцы».

Зампред правления Реалист-банка Андрей Казаков отмечает, что валютные депозиты корпоративных клиентов могут расти в рублях в том числе за счет изменения курса юаня к рублю, поскольку рубль слабеет к юаню сильнее, чем к доллару США. «За последние шесть-восемь месяцев новых корпоративных депозитов в долларах США почти нет — банки не хотя нести риски и копить доллары США на своих корсчетах в иностранных банках»,— поясняет господин Казаков.

Собеседник “Ъ” в крупном российском банке добавляет, что валютные изменения происходят внутри банков и не оказывают влияния рынок: «Основной причиной роста валютных депозитов юрлиц стала конвертация их долларовых счетов в счета в юанях, но происходит это исключительно внутри баланса банка, без выхода на биржу и реального движения валюты по корсчетам».

Как пояснил “Ъ” партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов, даже в санкционных банках клиенты могут конвертировать недружественную валюту в дружественную, если продажа долларов и покупка юаней осуществляется внутри банка и корреспондентский счет в долларах не задействуется.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов уточнил, что для колебаний структуры монетарной массы юрлиц можно найти много причин. «Первая — желание застраховаться от резких колебаний рубля в счетах или депозитах в юанях, вторая — по-прежнему многие платят или получают деньги из-за рубежа, в тех же юанях, разумеется, без особой необходимости они в них деньги и держат»,— пояснил эксперт.

По словам господина Достова, в юани трансформируется ряд долларовых активов, так как американской валютой платить гораздо сложнее, а механизмы трансформации зависят от банка — напрямую, через брокера клиента или придумываются более сложные способы. Возможно, добавляет эксперт, что часть операций в санкционных банках идет и через наличную валюту.

Максим Буйлов

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